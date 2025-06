Recensione TerraMaster F2-424: NAS a 2 baie con slot SSD NVMe e RAM espandibile

Il TerraMaster F2-424 rappresenta una delle soluzioni NAS (Network Attached Storage) più interessanti nel segmento SOHO (Small Office/Home Office) di fascia medio-alta, grazie a un’architettura aggiornata basata su processori Intel, supporto a memorie DDR5 e porte di rete a 2.5 GbE. In questa recensione analizzeremo l’hardware, le prestazioni, le funzionalità del sistema operativo TOS, l’esperienza d’uso quotidiana, e l’impatto reale in scenari professionali e domestici.

Design ed estetica: sobrio, industriale e funzionale

Il TerraMaster F2-424 adotta un design sobrio e razionale, fedele allo stile industriale che contraddistingue la gamma del marchio. Lo chassis è realizzato in lega di alluminio spazzolato, con finitura opaca che conferisce una presenza elegante ma non appariscente, contribuendo al tempo stesso alla dissipazione passiva del calore. I pannelli laterali presentano scanalature verticali che, oltre a valorizzare la linea estetica, migliorano la ventilazione naturale del case. Il frontale è dominato dalle due slitte per HDD/SSD, realizzate in plastica ABS grigio scuro, con una sensazione di solidità e un meccanismo di sgancio rapido molto ben integrato. I led di stato frontali, uno per ciascun bay e uno per la rete, emettono una luce blu soffusa, ideale anche in ambienti notturni o su scrivanie condivise. Sul lato sinistro è visibile il logo TerraMaster inciso, mentre sul retro si trovano tutte le connessioni principali, protette da una ventola a controllo PWM ben silenziata.

Le dimensioni complessive del dispositivo sono pari a 222 mm di profondità, 119 mm di larghezza e 154 mm di altezza, mentre il peso netto si attesta a circa 1,4 kg senza dischi installati. Questa struttura compatta consente al NAS di essere facilmente posizionato anche in ambienti con spazio ridotto, come librerie, armadietti rack compatti o superfici condivise da più dispositivi elettronici. Il risultato complessivo è un prodotto dal design sobrio ma funzionale e professionale, pensato per ambienti dove l’estetica è importante ma subordinata all’efficienza e alla facilità di accesso.

Architettura hardware: cuore potente, struttura espandibile

Il TerraMaster F2-424 è equipaggiato con un processore Intel N95 Alder Lake-N quad-core, operante a frequenza base di 1.7 GHz con boost fino a 3.4 GHz. Questo chip, basato su architettura a 10 nm, offre significative migliorie rispetto ai modelli Celeron J4125 o N5095 delle generazioni precedenti, garantendo un’esperienza più fluida con carichi multi-thread e un’efficienza energetica migliorata.

1 di 3

La RAM preinstallata è di 8 GB DDR5 a 4800 MHz, una scelta audace per un NAS di questa fascia. Il supporto per memoria a doppio canale e la possibilità di espandere fino a 32 GB consente un utilizzo più professionale, come ambienti di virtualizzazione o deployment di container complessi. L’accesso ai moduli RAM è agevole grazie al pannello laterale scorrevole.

Lo chassis in alluminio e plastica robusta ospita due vani per dischi SATA da 3.5″ o 2.5″, compatibili con HDD fino a 22 TB ciascuno. Le baie supportano il montaggio hot-swap, e il backplane fornisce alimentazione diretta e connessione SATA, con supporto completo a configurazioni RAID 0, 1, JBOD, e single disk.

Un aspetto innovativo per questa fascia è la presenza di due slot M.2 2280 NVMe che possono essere usati per caching SSD (sia read-only che read-write), migliorando notevolmente la velocità di accesso ai dati in scenari con file I/O frequente. I test su file system EXT4 hanno evidenziato guadagni prestazionali fino al 40% nella lettura casuale con caching attivo.

1 di 4

Sul fronte della connettività, troviamo due porte Ethernet da 2.5 GbE, con supporto al protocollo Link Aggregation (LACP 802.3ad), che consente di raggiungere una banda aggregata teorica di 5 Gbps. Questa configurazione è particolarmente utile in ambienti multicliente o in scenari di backup simultaneo. Completano la dotazione due porte USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps, una porta HDMI 2.1 (utile in contesti di sorveglianza o uso come mini-server media center) e la ventola posteriore silenziosa da 80 mm a controllo PWM.

Sistema operativo TOS 5.1: maturità in crescita, nuove possibilità

1 di 8

Il NAS gira con il sistema operativo proprietario TOS (TerraMaster Operating System), giunto alla versione 5.1, con possibilità di upgrade alla major release TOS 6 (attualmente in beta o rolling release per alcuni modelli). TOS si presenta con una interfaccia utente basata su browser, moderna, fluida, e con layout a finestre simile a un desktop. Il sistema include un Application Center ben fornito, che consente l’installazione di pacchetti come Docker, Portainer, VirtualBox, Plex Media Server, Nextcloud, Transmission, Git, MariaDB, Apache, Node.js, oltre a vari strumenti di backup.

1 di 11

Dal punto di vista della sicurezza, TOS 5.1 include snapshot Btrfs (se si sceglie quel file system), supporto ACL avanzato, autenticazione a due fattori (2FA), firewall personalizzabile, e impostazioni di sicurezza basate su IP e geolocalizzazione. Un’area ancora in evoluzione riguarda la gestione avanzata delle VM: mentre l’integrazione con VirtualBox permette la creazione di ambienti virtualizzati, l’interfaccia è meno rifinita rispetto a quella di Synology o QNAP. Tuttavia, per chi utilizza Docker, la gestione dei container con Portainer è molto potente, ed è possibile automatizzare facilmente servizi come Home Assistant, AdGuard, PiHole, e molto altro. Il file manager integrato supporta anteprima di file multimediali, drag&drop, creazione di condivisioni SMB/NFS/AFP, gestione utenti/gruppi con permessi granulari. La compatibilità è garantita per Time Machine, rsync, WebDAV, FTP, e iSCSI LUN per scenari di virtualizzazione su client esterni.

Prestazioni reali e benchmarking

1 di 3

Nei test di throughput in ambiente controllato, utilizzando SSD NVMe Crucial P5 come cache e due dischi WD_Red da 2 TB in RAID 0, il F2-424 ha raggiunto una velocità di trasferimento file sequenziale in SMB di 283 MB/s in lettura e 276 MB/s in scrittura, sfruttando l’aggregazione di rete 2.5G.

In operazioni di backup via rsync da client Linux, si sono mantenute velocità stabili oltre i 220 MB/s su file di grandi dimensioni. La decodifica video in locale tramite Plex Server è fluida fino a contenuti H.265/HEVC 4K@60fps, grazie al motore grafico integrato nel SoC Intel, con supporto per Intel Quick Sync Video. In ambiente Docker, con 6 container attivi (tra cui MariaDB, GitLab, Nginx e Home Assistant), il consumo CPU medio si è attestato attorno al 35%, mentre la RAM utilizzata ha raggiunto circa 6,2 GB su 8 disponibili, senza rallentamenti percepibili.

Esperienza d’uso: fluida, silenziosa e altamente personalizzabile

1 di 2

Durante l’utilizzo quotidiano, il TerraMaster F2-424 si è dimostrato estremamente stabile, con uptime superiore ai 40 giorni senza necessità di riavvii. La rumorosità è contenuta: la ventola posteriore entra in modalità turbo solo sotto stress, come durante la ricostruzione RAID o transcodifica video, ma resta sotto i 26 dB nella maggior parte dei casi. L’installazione iniziale richiede la connessione alla rete e l’accesso via browser al wizard, che permette di configurare RAID, aggiornamenti, rete, utente admin e sistema file (EXT4 o Btrfs). Da lì in poi, l’interfaccia TOS guida facilmente nella personalizzazione del sistema.

1 di 5

La presenza dello slot HDMI è utile per chi desidera usare il NAS come postazione media center o digital signage, anche se l’interfaccia TOS non è pensata per uso diretto da display, ma può essere affiancata a una distribuzione Linux leggera via VirtualBox. Il backup e la sincronizzazione con servizi cloud sono ben gestiti tramite CloudSync, compatibile con Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, e WebDAV. La sincronizzazione bidirezionale funziona bene, anche se alcune funzioni avanzate come versioning automatico e crittografia end-to-end sono ancora rudimentali rispetto alla concorrenza.

Conclusioni

Il TerraMaster F2-424 si colloca come un NAS semi-professionale estremamente valido per chi ha esigenze più complesse rispetto al classico utente domestico, ma non vuole investire cifre elevate nei modelli di brand più blasonati. Il rapporto qualità/prezzo è molto alto, considerando le specifiche hardware moderne (CPU Intel N95, RAM DDR5, dual M.2 NVMe, doppia 2.5GbE) e la buona espandibilità. È una soluzione perfetta per: chi gestisce backup multi-device o multi-sede, chi desidera un NAS per streaming 4K fluido, utenti che sfruttano Docker e containerizzazione, piccoli team che necessitano di collaborazione su file e versionamento, sviluppatori che vogliono un ambiente di test e CI locale.

Tuttavia, non è ancora perfetto per utenti senza esperienza, poiché TOS, sebbene migliorato, non raggiunge ancora la stessa maturità di DSM (Synology) o QTS (QNAP) nelle funzioni cloud-native, nella documentazione e nella gestione smart dei pacchetti. Anche la disponibilità di app di terze parti è inferiore.