Soundcore Boom 3i: la cassa che sfida gli elementi – Recensione

Quando si pensa a uno speaker portatile da portare ovunque – dalla spiaggia al bosco, dal balcone alla cima di una montagna – ci si trova sempre di fronte a un compromesso: o si punta tutto sulla qualità audio, sacrificando robustezza e autonomia, o si sceglie la resistenza, a discapito del suono. Ma ecco che a metà 2025, Anker presenta un nuovo contendente nella fascia media degli speaker rugged: il Soundcore Boom 3i. E la promessa è ambiziosa: un suono potente, una costruzione a prova di tutto e una serie di funzioni smart che lo rendono più di un semplice altoparlante Bluetooth.

Ma è davvero all’altezza? Lo abbiamo messo alla prova in ogni situazione, dall’asfalto rovente di una città in piena estate ai tuffi in piscina, fino ai tramonti in spiaggia con la musica a tutto volume. Il risultato? Una sorpresa, sotto molti punti di vista.

Primo impatto: design che parla chiaro

Appena estratto dalla confezione, il Boom 3i dà subito l’impressione di essere stato progettato per durare. Il corpo, costruito in plastica ABS rinforzata, è avvolto da inserti in tessuto tecnico che non solo danno un tocco sportivo ma migliorano anche il grip. Anche con mani bagnate o sabbiose, lo speaker si impugna senza fatica. È evidente che Soundcore ha preso sul serio le esigenze degli utenti outdoor, curando anche il più piccolo dettaglio.

Le dimensioni – 210 x 85 x 78.5 mm – lo rendono facilmente trasportabile ma abbastanza imponente da farsi notare. Non è un mini speaker da tasca, ma non dà neanche fastidio nello zaino. Merito anche della solida maniglia superiore in alluminio spazzolato con rivestimento in gomma: si tiene bene in mano, non scivola, e resiste senza problemi a urti e torsioni.

1 di 6

Sui lati si notano i radiatori passivi, incorniciati da un anello LED multicolore che può essere personalizzato tramite app. Le luci non sono solo estetica: aiutano anche a rendere visibile lo speaker al buio, ad esempio in campeggio o durante una festa serale. Volendo, possono essere disattivate per risparmiare batteria o passare inosservati.

Audio: un cuore potente da 50W che non delude

Il Boom 3i è progettato per stupire non solo per l’aspetto, ma soprattutto per ciò che sa fare quando la musica parte. 50 watt reali sprigionati da un sistema con woofer ottimizzati e radiatori passivi laterali: una combinazione che garantisce bassi profondi e presenti, ma anche un’eccellente resa dei medi e un buon dettaglio sugli alti.

La firma sonora di Soundcore è immediatamente riconoscibile. A volumi medi, in ambienti chiusi, sorprende la chiarezza delle voci e la distinzione degli strumenti. Ma è all’aperto che la cassa dà il meglio di sé. Anche in presenza di vento, rumori di fondo o distanza tra ascoltatori e speaker, il Boom 3i mantiene corpo e definizione. Il merito va anche al sistema BassUp 2.0, che non si limita a “pompare” i bassi, ma li rende dinamici e controllati.

Durante le prove con diversi generi – elettronica, jazz, hip-hop, rock, acustica – lo speaker si è adattato senza problemi, mostrando una versatilità rara nella fascia di prezzo. Fino all’85% del volume massimo, la distorsione è minima. Solo spingendolo oltre si nota una compressione della dinamica, ma resta perfettamente utilizzabile anche per party con molte persone.

Connettività e funzioni extra: molto più di un altoparlante

1 di 2

Dal punto di vista della connettività, il Boom 3i si affida al collaudato Bluetooth 5.3, che assicura una connessione stabile e veloce fino a 10 metri, anche in ambienti affollati. Nelle prove reali – parchi cittadini, spiagge affollate – non abbiamo mai riscontrato interruzioni o lag. Oltre al wireless, c’è anche l’ingresso AUX da 3.5mm per chi preferisce le sorgenti cablate. Sul retro, protette da uno sportellino in gomma ermetico, troviamo anche una porta USB-C per la ricarica rapida e un’uscita USB-A che consente di usare il Boom 3i come power bank. Una comodità non da poco per chi è in giro tutto il giorno e deve ricaricare il telefono.

Un plauso va anche all’integrazione software. L’app Soundcore per iOS e Android permette di personalizzare ogni aspetto dell’esperienza: dalla gestione dei LED alla configurazione dell’equalizzatore a 9 bande, passando per la selezione di preset come “Voice”, “BassUp” o “Treble Boost”. La modalità PartyCast 2.0 consente il collegamento simultaneo fino a 100 speaker compatibili, mentre il pairing stereo con un secondo Boom 3i crea un’esperienza d’ascolto sorprendentemente immersiva. Tra le chicche più curiose c’è il Voice Amplifier, che trasforma il Boom 3i in un megafono – utile per annunci, lezioni o escursioni di gruppo. Non manca nemmeno una sirena di emergenza e una funzione chiamata Buzz Clean, che utilizza frequenze specifiche per espellere sabbia e acqua dalle membrane dopo immersioni.

Batteria e ricarica: lunga durata, ricarica veloce

Una delle principali preoccupazioni degli utenti in mobilità è l’autonomia. Il Boom 3i promette fino a 24 ore di riproduzione, ma nella realtà – con uso misto, volume al 60% e LED attivi – si assesta intorno alle 16 ore effettive, un risultato assolutamente soddisfacente per uno speaker da 50W. Con il caricatore giusto (30W), si passa dallo 0 al 50% in meno di un’ora, e si arriva al 100% in circa tre ore. L’indicatore LED a tre colori (verde, giallo, rosso) offre una lettura immediata dello stato della batteria. Anche l’uso come power bank ha un impatto contenuto: si riesce a ricaricare uno smartphone standard senza prosciugare completamente la cassa.

1 di 2

Un punto di forza spesso trascurato è la gestione termica: anche dopo ore di riproduzione ad alto volume, lo speaker non si surriscalda. Solo sotto il sole diretto e temperature superiori ai 35°C si nota un lieve calo prestazionale, segno che entra in funzione un sistema di protezione termica intelligente.

Robustezza estrema: pronto per ogni avventura

La certificazione IP68 non è solo un numero. Il Boom 3i è davvero impermeabile: può essere immerso completamente in acqua, rotolato nella sabbia, lasciato sotto la pioggia battente – e continuerà a suonare. Dopo test estremi (acqua salata, cadute su cemento, esposizione al sole), non abbiamo rilevato alcun malfunzionamento.

L’aspetto più sorprendente? Galleggia. Non solo: galleggia nel verso giusto, con i driver rivolti verso l’alto, continuando a riprodurre musica. Una feature perfetta per chi pratica sport acquatici o semplicemente vuole ascoltare la playlist preferita mentre si rilassa in piscina. Anche la resistenza agli urti è eccellente. Le cadute da un metro non lasciano alcun danno strutturale, solo qualche graffio superficiale. La griglia metallica anteriore è spessa e ben ancorata, i materiali sono solidi e assemblati con precisione. La maniglia in alluminio resiste senza problemi a carichi elevati, ed è stata testata anche con zaini pieni agganciati.

Un equilibrio raro tra prezzo, prestazioni e versatilità

Il Boom 3i non è il più potente sul mercato, né il più raffinato. Ma è probabilmente il più bilanciato nella sua fascia. Mentre concorrenti come JBL Xtreme 4 o Sony XG300 puntano su specifici vantaggi – maggiore potenza, luci più spettacolari o codec avanzati – Soundcore sceglie un approccio più sobrio ma estremamente efficace. Certo, manca il supporto ad aptX o AAC, e l’app potrebbe essere più moderna nel design. Tuttavia, l’esperienza d’uso resta fluida e convincente. La qualità audio è più che soddisfacente, le funzioni smart abbondano, e la costruzione lo rende un vero “tuttofare” da portare ovunque senza pensieri.

Conclusione: un compagno musicale per tutte le stagioni

1 di 5

Il Soundcore Boom 3i è più di uno speaker: è un compagno di viaggio, un amplificatore di emozioni, uno strumento di connessione. Che si tratti di una serata tra amici sotto le stelle, di un’escursione tra i boschi o di una festa improvvisata al parco, c’è sempre posto per lui.

Non è perfetto, ma è dannatamente completo. E soprattutto, fa quello che promette. In un mondo di dispositivi che a volte sembrano costruiti solo per stupire con funzioni inutili, il Boom 3i va dritto al punto: riproduce musica forte, bene, ovunque.

Disponibile ad un prezzo di listino di 129 euro su Amazon (a questo link), ma solo per i giorni dell’Amazon Prime day è in promozione a 99 euro.