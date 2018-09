13 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

UFO è una parola di origine inglese e utilizzata nei primi anni 80 del secolo scorso e identifica oggetti volanti non identificati. Dall’inizio grazie alla fantascienza e alla cinematografia il nome è associato ad alieni e conquiste extraterrestri.

Attualmente non si conosce una spiegazione scientifica. Numerosi gruppi di studio sono alla ricerca della verità, da anni anche l’America dove ricordiamo è presente l’area 51. Secondo numerose voci l’area è soggetta frequentemente ad atterraggi di differenti oggetti sconosciuti usati poi dagli scienziati per capirne le tecnologie e la provenienza. Vedendo le immagini da Google Earth della zona poco lontano Las Vegas, notiamo solamente una pista d’atterraggio. Come dichiarato da distinti enti americani la zona è usata per esercitazioni di volo.

Alla loro esistenza sono legati anche fenomeni come i cerchi nel grano: curiosi disegni impressi nei campi di grano dei quali non si conosce il significato e non si capisce come e da cosa siano prodotti.

Avvistamenti italiani ieri e oggi

In Italia sono numerosissime le storie che si raccontano al riguardo. Uno dei primi avvistamenti è avvenuto nel 1979 nell’alto Lazio dove un agricoltore ha visto uno strano aereo e un essere scendere da questo, prelevare qualcosa dal suo terreno e andare via. Pochi giorni prima tre agenti in servizio hanno ugualmente visto un fenomeno simile.

Da lì si è subito gridato “all’UFO, all’UFO!” per ogni oggetto volante nel cielo. Certo, le continue scoperte scientifiche di possibile vita in galassie parallele e scoperta di pianeti abitabili continuano a fomentare le fantasie e ingannare chi vede qualche luce in cielo.

Pochi giorni fa vicino Milano è stato avvistato uno strano oggetto volante ma poco dopo è stato dichiarato essere un pallone aerostatico per monitorare il traffico sull’autostrada A8. Poco dopo a Sanremo un altro avvistamento: 3 luci notturne volavano insieme in un direzione poco nota, solo dopo si è scoperto essere lanterne commemorative per un giovane diciottenne scomparso.

Tutti gli appassionati di ufologia e curiosi accorsi a Milano possono recarsi a Rho il 30 settembre per una conferenza italiana sugli Ufo nella quale si incontreranno numerosi esperti e osservatori dal titolo: “Alieni, destinazione terra!”.