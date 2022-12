Per queste feste natalizie anche Amazon ha deciso di farci un bel regalo: oltre dieci giochi gratuiti, per chi è membro Prime. La vera notizia qui è che il fantastico Dishonored 2 è gratis, se siamo membro del Bezos Fan Club dal 27 dicembre. E si unirà a una lista già decente per questo mese. Per celebrare la nascita del nostro signore, Babbo Natale, Amazon ha già rilasciato una serie di omaggi per i membri Prime. Questi includono il meraviglioso Brothers: A Tale Of Two Sons, il platform indie psichedelico Spinch e l’originale Quake.

Dishonored 2 è stato uno straordinario gioco di Arkane, nel 2016, e ancora oggi regge molto. Se siamo membri Prime e non l’abbiamo giocato, questa sarebbe una stupenda opportunità da perdere. Quindi dal 27 dicembre al 3 gennaio 2023 gli abbonati ad Amazon Prime Gaming potranno ottenere gratuitamente altri dieci giochi. Tra questi ne troviamo uno di Bethesda, ovvero Dishonored 2, e nove di SNK, tra cui Metal Slug, The King of Fighters 2003 e SNK 40th Anniversary Collection.

Amazon, in regalo Dishonored 2 e altri titoli

Inoltre, gli abbonati ad Amazon Prime Gaming potranno accedere dalla stessa data a diversi contenuti di gioco gratuiti per giochi mobile come Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Bloons TD 6 e BTS Island. E come già anticipato in apertura, gli abbonati potranno continuare a riscattare i giochi gratuiti di Prime Gaming e i contenuti in-game di dicembre fino alla fine dell’anno.

Eccovi l’elenco completo dei regali di Natale su Amazon Prime Gaming:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Foto di Victoria Model da Pixabay