Secondo alcuni il 2022 è stato un anno carente di giochi. Questo è quello che sentiamo sempre più al riguardo su Internet, anche se questo discorso è alquanto scorretto e ingiusto. Il 2022 ha visto tantissimi giochi fantastici. Misteri omicidi medievali, spettacolari roguelike automatizzati, FPS basati sul ritmo, thriller erotici FMV, minuscoli giochi di sopravvivenza e innumerevoli altri.

Tuttavia l’affermazione che abbiamo fatto all’inizio del nostro articolo non è del tutto falsa in quanto quest’anno un certo tipo di gioco non si è realmente verificato, vale a dire i giochi ad alto budget. Dei pochi nuovi giochi ad alto budget che sono stati rilasciati su PC nel 2022, solo uno, Elden Ring, è riuscito a battere un punteggio di 90. Oltre a ciò, è una scelta scarsa. Modern Warfare 2 era decente. A Plague Tale: Requiem era un po’ nel regno dei successi se lo guardiamo nella giusta luce.

Videogiochi: il 2022 non è stato un anno dei migliori

Se parliamo di Playstation i possessori possono vantarsi di Horizon: Forbidden West e God of War: Ragnarok, anche se non sono usciti su Pc, rendendolo un anno con pochi successi. La fine dell’anno è stata leggermente più forte, con Darktide e il Protocollo Callisto che hanno fornito uno spettacolo costoso e macabro, sebbene entrambi i lanci siano stati in qualche modo ostacolati da problemi tecnici. Una delle cause principali di questa carenza del 2022 è sicuramente la pandemia Covid-19, che per oltre 2 anni ha bloccato l’intero settore video ludico e non solo.

L’effetto ritardato del Covid-19, che ha costretto molti studi ad adattarsi a un modello di lavoro da casa, ha avuto un impatto significativo sui programmi. Di conseguenza, un sacco di giochi eliminati per il 2022 sono scivolati nel 2023, tra cui Starfield, Redfall, Suicide Squad, Forspoken, solo per citarne alcuni. Tuttavia mentre la pandemia ha esacerbato il problema, non è solo colpa della scarsa offerta del 2022. Semmai, la pandemia è servita da utile capro espiatorio per problemi più sistemici nell’industria dei giochi. Realizzare grandi giochi sta diventando sempre più impegnativo e gli sviluppatori sono sempre più riluttanti.

Lo standard del settore è un mondo aperto vasto e dettagliato che offre dozzine, se non centinaia di ore di esperienza. Ha bisogno di personaggi realistici, più paesi e città completamente realizzati, un sistema platform squisitamente animato, un sistema di combattimento che possa intrattenere i giocatori per innumerevoli ore. Ha bisogno di una storia che includa centinaia di migliaia di parole di dialogo e centinaia di ore di doppiaggio. Tutto questo è semplicemente per stare al passo con i Jones, per non parlare di portare ai giocatori qualcosa di nuovo o migliore di quello che hanno sperimentato prima. In breve, il pubblico di gioco moderno è difficile da impressionare, quindi impressionarlo richiede uno sforzo sostanzialmente maggiore. Ciò significa budget maggiori, team più grandi e molto più tempo. Si spera che l’effetto ritardante della pandemia svanirà fino al 2023. Ma le difficili domande a cui l’industria deve ancora rispondere rimarranno.

Foto di p2722754 da Pixabay