Tutti stanno impazzendo per il nuovo adattamento di HBO, The Last of Us, e Pedro Pascal il protagonista della serie tv possiamo vederlo come non lo abbiamo visto. Ebbene si l’attore interpreta Super Mario in una parodia ispirata a Super Mario Kart, successo della Nintendo. Pascal vestito con un cappello rosso e una salopette, mentre percorre Rainbow Road nel tentativo di salvare la Principessa Peach.

L’adattamento distopico vede un cameo di artisti del calibro di Toad, Bowser e Luigi, mentre Mario diventa tutto Mad Max nella stupida parodia, andata in onda durante la notte del 4 febbraio. Inoltre sembrerebbe che la parodia sia stata realizzata in soli 3 giorni e mezzo. Un’ulteriore curiosità è che alcune delle musiche che si vedono nel cortometraggio sono state registrate solo un’ora prima della messa in onda è davvero incredibile.

È tutto molto sciocco, ma sottolinea l’impatto culturale che sta avendo il nuovo spettacolo della HBO: ha battuto record dal suo debutto a gennaio, con la recente messa in onda dell’episodio 3 che ha ottenuto un ampio successo di critica. Lo sketch, filmato in anticipo e concepito come un finto trailer, parte dal presupposto che la HBO abbia deciso di portare sullo schermo un altro videogioco, con uno stile simile a quello di The Last of Us. E così siamo in un altro mondo post-apocalittico, dove Princess Peach ha bisogno di qualcuno che la porti a una certa destinazione.

Un ex-campione automobilistico accetta l’incarico, e si presenta, riuscendo a rendere malinconica persino la battuta “It’s-a me, Mario”. Ovviamente non mancano le finte citazioni di critici autorevoli che sottolineano quanto questo approccio non fosse quello giusto per un adattamento delle avventure di Super Mario.

Il video è stato molto apprezzato dai fan, con alcuni che hanno commentato quanto Pascal sarebbe meglio di Chris Pratt come voce di Mario nel film d’animazione che arriverà nelle sale tra qualche mese, e che fin dall’inizio è stato oggetto di controversie tra gli appassionati del gioco per il fatto che Pratt non abbia una voce particolarmente versatile.

