Capcom ha annunciato la data d’uscita di Street Fighter: Duel, un gioco mobile ambientato nell’universo di Street Fighter. È stato rilasciato per la prima volta da TOPJOY, una parte di Tencent Games insieme a Capcom in Cina nel novembre 2020, ma con i giochi per dispositivi mobili che non perdevano ancora popolarità, franchise di grandi nomi come questo avrebbero sempre iniziato ad arrivare in Occidente.

È un’esperienza mobile casuale, durante la quale i giocatori possono collezionare vari combattenti dall’iconico franchise di Capcom. Sono stati confermati oltre 40, tra cui Ryu, Chun-Li, Ken, Cammy, Guile, Juri e M Bison. Il gameplay vedrà i giocatori addestrare i loro combattenti per inserirli in battaglie 3 contro 3. Il gioco ha anche una nuova storia con personaggi che viaggiano nel mondo per scoprire una cospirazione.

Street Fighter: Duel, la data d’uscita è vicina

Street Fighter: Duel riporta i palcoscenici iconici del franchise, come il campo d’aviazione, lo stabilimento balneare, la scena notturna, ecc. Inoltre, il gioco ha ottimizzato gli effetti visivi per i telefoni cellulari e ha reso i palchi più realistici e vividi. Il gameplay è ottimizzato per piattaforme mobili con modalità di gioco come addestramento del personaggio e arena. Sono state aggiunte anche meccaniche come le combo automatiche e la mossa EX per rendere il gioco divertente per tutti.

Il gioco ha un grande elenco di combattenti e offre meccaniche di gioco per migliorarli. In questo gioco, ognuno ha la possibilità di ottenere il proprio combattente preferito e costruirlo fino in cima. Con questo sistema di personaggi unico, otterremo un senso di realizzazione quando ciascuno dei combattenti salirà di livello. Queste nuove funzionalità offriranno ai giocatori un’esperienza di combattimento unica nella versione ufficiale che verrà rilasciata a febbraio. La pre-registrazione è aperta ora, con i giocatori che si iscrivono ora guadagnando importi bonus di due delle tre valute del gioco, contanti e gemme, insieme a una cornice per avatar e una scatola del personaggio. Ulteriori livelli di ricompensa verranno sbloccati se il gioco riceve un numero sufficiente di pre-registrazioni.

Per coloro che cercano un’esperienza di Street Fighter più tradizionale, Street Fighter 6 verrà lanciato anche su PC e console il 2 giugno 2023. La data di uscita di Street Fighter: Duel è il 28 febbraio 2023. Verrà lanciato su App Store e Google Play.

Immagine via GodisaGeek