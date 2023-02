The Pokemon Company International ha annunciato che ora sarà possibile inviare una cartolina dalla nostra app Pokemon Go ai giochi Pokemon Scarlet e Violet su Nintendo Switch. Sulla base della cartolina inviata, sarai in grado di catturare un Vivillon con motivi diversi a Paldea. I giocatori di Pokemon Go che hanno inviato le cartoline potranno catturare monete Gimmighoul vaganti, con l’obiettivo di raccoglierne 999 per aggiungere Gholdengo alla festa.

Inoltre i giocatori di Pokemon Go possono connettersi a tutti i giochi Switch, ma i possessori della console possono connettersi a Pokemon Go una sola volta al giorno. Questa è la prima volta che Pokemon Go può connettersi a un titolo Pokemon su Switch. L’aggiornamento più recente di Pokemon Scarlet e Violet include ora l’opzione per connettersi a Pokemon Go tramite Mystery Gift nel Poke Portal.

Non c’è alcun bisogno di connettersi a Internet per usare questa funzione. Nell’app è possibile appuntare le cartoline nel proprio libro e inviarle in seguito ai giochi su Switch. Una volta inviate, i giocatori di Pokemon Scarlet e Violet riceveranno un regalo di monete Ghimmighoul e un altro oggetto casuale. Saranno anche avvisati di un Vivillon con uno schema unico che apparirà a Paldea. Questa interazione può essere eseguita solo una volta al giorno.

I giocatori di Pokemon Go che inviano una cartolina ottengono l’accesso a un nuovo oggetto: il Coin Bag, che può essere utilizzato per attirare monete Ghimmighoul vaganti nella nostra posizione per un breve periodo. Esistono altri modi per ottenere monete Gimmighoul in Pokemon Go. Con più connessioni ai giochi Switch, saremo in grado di utilizzare il Golden Lure Module per trasformare i normali Pokestop in Pokestop dorati, che possono essere fatti girare per guadagnare più monete.

Dopo aver raccolto 999 monete, saremo in grado di far evolvere uno dei nostri Gimmighoul in Gholdengo, voce pokedex nazionale #1000. Questo aggiornamento arriva come parte della celebrazione del Pokemon Day 2023, come parte del video Pokemon Presents. Sebbene questa sia l’estensione dell’attuale sovrapposizione di gameplay tra console domestica e dispositivi mobili, si tratta di un importante balzo in avanti nella connettività tra due diverse piattaforme.

Foto di Stefan Schweihofer da Pixabay