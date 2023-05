The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è finalmente disponibile su Nintendo Switch, a partire da oggi, 12 maggio 2023, gli utenti di tutto il mondo potranno scaricare sulla propria console portatile uno dei titoli più attesi di sempre, definito dalla critica come completamente rivoluzionario.

I primi voti delle testate che hanno avuto l’occasione giocarlo in anteprima sono entusiasti, vanno generalmente dal 9,5 al 10, non è da considerarsi come il ‘semplice’ seguito dell’amatissimo Breath of The Wild, ma un titolo che è stato in grado di segnare un nuovo punto di svolta per il mondo videoludico della piccola console di Nintendo, impostando un nuovo standard e spingendola fino al limite dei propri mezzi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – ecco il trailer

Per festeggiare un giorno tanto importante, in seguito ad anni ed anni di sviluppo, il team di sviluppatori ha deciso di pubblicare un intenso trailer in cui viene ricordato al mondo la presenza del nuovo capitolo, e con il quale si cerca di spingere il cliente all’acquisto.

Il gameplay affonda ovviamente le radici sul capitolo precedente, ma riesce ad evolversi, portando con sé nuove meccaniche e riprendendo ciò che in parte era mancato in precedenza (ad esempio i dungeon).

Se siete amanti della saga ora non avete davvero più scuse per mancare l’acquisto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lo potete trovare sul Nintendo eShop o anche in versione fisica, presso tutti i rivenditori in Italia, al prezzo standard di 69 euro, e dobbiamo dire valere fino all’ultimo centesimo.