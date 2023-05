Tempi difficili per Arkane Austin, team di sviluppatori alle spalle di Redfall, il nuovo titolo dedicato ai vampiri, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione, stando almeno allo sfogo di una loro sviluppatrice su Twitter, la quale avrebbe affermato di essere stata derisa dai colleghi per i problemi al lancio.

Stiamo parlando di Sadie Boyd, environment artist di Arkane Austin (Redfall è il primo gioco a cui ha contribuito), che affidato a Twitter tutta la propria frustrazione per le problematiche emerse nei giorni scorsi. Scorrendo il suo profilo si leggono un paio di tweet molto chiari ed esplicativi, la Boyd afferma infatti che non si “sarebbe mai aspettata che i suoi colleghi ed amici la deridessero apertamente per il lancio difficile”, un pensiero viene rivolto non tanto alla sua persona quando al comportamento generale delle persone, poichè prosegue che “deliziarsi per il fallimento di altri, a prescindere dal rapporto che puoi avere nei confronti di un’azienda è davvero meschino, per questo motivo mi sento delusa e triste”.

I did not anticipate my own peers, friends, or colleagues openly mocking and being gleeful of a difficult launch.

Delighting in the failure of others, no matter how you feel towards a company, seems mean spirited.

I feel sad, confused, and disappointed.

— Sadie Boyd (@Wonder_Phoenix) May 4, 2023