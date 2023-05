Direct.PlayStation.com è ufficiale in Italia: cos’è e cosa è possibile acquistare

Con un comunicato stampa, Sony ha ufficialmente confermato che Direct.PlayStation.com, il negozio ufficiale di PlayStation, è finalmente disponibile anche in Italia. Lo store, nel caso non lo conosciate, permette di acquistare i principali prodotti del brand, come VR2, controller DualSense, o anche ovviamente PS5 e le sue cover, con l’aggiunta dei videogiochi di ultima generazione.

La lista di titoli attualmente disponibili è molto ampia, conta sostanzialmente tutte le esclusive più importanti degli ultimi anni, tra cui troviamo God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte 1 Remake, Gran Turismo 7, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri, Ratchet & Clank: Rift Apart, Miles Morale, Returnal, Demon’s Souls ed altri ancora.

Direct.PlayStation.com è disponibile in Italia

Non confondete Direct.PlayStation.come con il PS Store di Sony, in questo caso parliamo di giochi fisici, con consegna gratuita per tutti al proprio domicilio, con un ordine del valore superiore ai 39 euro (la spedizione è gratis a prescindere dall’ordine se si è abbonati PS Plus). I vantaggi vengono estesi nel momento in cui l’utente acquistasse un titolo in preordine, la consegna sarebbe garantita al giorno d’uscita, con spedizione gratis a prescindere dal valore.

Non manca la restituzione, entro 30 giorni dove applicabile, con due possibilità di scegliere la tipologia di spedizione: standard (in 5 giorni) o express (in 2 giorni), ed ovviamente differenti prezzi finali da versare. Il servizio oggetto dell’articolo è disponibile su tutto il territorio italiano, tranne che a Livigno, Lugano, San Marino, Campione d’italia o Città del Vaticano.

Gli utenti ne possono fruire a partire da ieri, 23 maggio, senza vincoli di alcun tipo.