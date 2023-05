Starfield Direct, l’evento Bethesda sarà trasmesso nei cinema

Uno dei giochi più importanti del 2023, uno dei più attesi degli ultimi anni, questo è Starfield, l’ultima creatura di Bethesda, uno dei più più importanti editori che nel tempo ha sfornato innumerevoli capolavori del mondo videoludico. Posticipato verso la fine del 2023, la presentazione del gioco avrà un proprio evento, lo Starfield Direct.

Per festeggiare un avvenimento così importante, punto culminante di anni e anni di sviluppo, Xbox e Bethesda (ricordiamo infatti che Microsoft è la proprietaria) hanno siglato un importante accordo con Fathom, una compagnia che si occupa di organizzare eventi, per la trasmissione dello Starfield Direct anche in alcuni cinema. La partecipazione, come era lecito immaginarsi, sarà completamente gratuita, ai partecipanti non viene richiesto il pagamento di alcun biglietto.

Starfield Direct, come partecipare

Al contrario, coloro che sceglieranno di prendere parte nei cinema, riceveranno snack gratuiti da consumare in loro (per un valore di 10 dollari), invogliando ancora di più gli utenti a recarsi con amici e parenti. Partecipare è davvero facilissimo, anche se c’è un MA, sarà necessario registrarsi a questo link (Xbox Fanfest), entro e non oltre il 31 maggio, previo inserimento dei dati anagrafici.

Il vincolo riguarda più che altro l’impossibilità di parteciparvi a prescindere, si tratta di un sorta di evento a numero chiuso, a cui potranno partecipare solamente alcuni fortunati che si prenoteranno per tempo. I biglietti verranno rilasciati a partire dal 2 giugno, ed il primo che arriva meglio alloggia.

Al momento non abbiamo l’assoluta certezza che l’evento venga trasmesso allo stesso modo anche in Italia, ma la speranza è l’ultima a morire, a quanti di voi piacerebbe?.