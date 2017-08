Vodafone Special 20GB: arriva la nuova offerta esclusiva riservata ai clienti

in

Vodafone Italia aderisce ad una nuova promozione indirizzata a coloro che già fanno parte dell’operatore rosso. Nello specifico, si tratta di un’iniziativa dedicata ad una cerchia di fortunati utenti che ad un prezzo accessibile possono garantirsi un ampio bundle completo di traffico dati, minuti e messaggi SMS con la garanzia di una rete al top delle performance in quanto a velocità di accesso e stabilità operativa.

Vodafone Special 20GB, altrimenti conosciuta anche come Vodafone Special 1000 20GB, è un’offerta che si affianca alla già presente versione con bundle dati a 10GB concessa ad personam ad alcuni fedeli utenti dell’operatore nazionale. Anche per la versione da 20GB la concessione avviene random a carico dell’operatore, e si rivolge principalmente a coloro che già usufruiscono di una promo Special 10GB.

Al momento, di fatto, le informazioni giunte in redazione fanno chiaro riferimento alla necessità di rientrare entro i termini della presente promozione, anche se nei prossimi giorni potrebbero giungere ulteriori dettagli. Si tratta di un’offerta decisamente corposa che concede in uso 1.000 minuti di chiamate verso tutti (numeri fissi e mobili nazionali) senza scatto alla risposta, 1.000 messaggi SMS ed addirittura 20GB di traffico dati su Internet da utilizzare sotto copertura di rete Vodafone 4G LTE.

Il costo di questa promozione Vodafone è di €20 con formula di pagamento a 28 giorni e non riporta una data di scadenza, il che significa che il rinnovo dell’offerta può essere protratto a tempo indefinito.

L’attivazione di questa nuova promozione porta con se l’attivazione contestuale dell’opzione GB di riserva che consente di navigare su Internet con un altro GB al costo di €2 ogni 200MB in caso di esaurimento del bundle dati. Si tratta, in questo caso, di un’opzione decisamente superflua, in considerazione del fatto che sarà comunque difficile riuscire a consumare i 20GB messi a disposizione dall’operatore con la nuova offerta. Pertanto, all’utente è data facoltà di procedere alla completa disattivazione.

Come già detto, si tratta di un’iniziativa proposta a caso dall’operatore e indirizzata quindi ad una specifica fascia d’utenza. Al momento, di fatto, non c’è modo di procedere all’attivazione in negozio o tramite app ufficiale a meno di ricevere l’sms informativo.

E voi avete ricevuto la comunicazione? La accetterete o il costo è decisamente troppo elevato? Spazio a tutti i vostri commenti ed a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.