Telegram si aggiorna: arrivano finalmente gli sticker animati

Era molto tempo che non parlavamo di Telegram. La nota app di messaggistica risulta essere una delle più utilizzate in tutto il mondo. Nonostante Whatsapp gli dia parecchio filo da torcere, questa riesce a tenergli testa in maniera sopraffina. Nel corso dei mesi l’applicazione si è aggiornata più volte per portare feature sempre più interessanti. Nelle scorse ore è stata aggiunta una cosa molto particolare. Parliamo degli sticker animati.

Ebbene sì, Telegram risulta essere una delle applicazioni di messaggistica più ricche di sempre. Molte delle funzioni presenti in esse, infatti, risultano essere un’esclusiva. Ricordiamo, inoltre, che questa possiede anche la controparte su Apple Watch. Questa risulta essere decisamente una marcia in più per tutti coloro che possiedono lo smartwatch di Cupertino. Nelle scorse ore, un nuovo aggiornamento ha introdotto gli stickers animati. Come verranno accolti dagli utenti?

Telegram: gli sticker ad alta definizione saranno amati da tutti

Sono molte le aziende che stano danno importanza ad aggiunte di questo tipo. Gli sticker di Telegram risultano essere tra i migliori mai presentati. Questi, infatti, risultano essere in alta definizione e presentano delle animazioni a 60 fotogrammi al secondo. I movimenti, di conseguenza, saranno molto fluidi. Oltre agli sticker animati già presenti, ne verranno aggiunti una miriade in futuro.

Telegram ha infatti dato la possibilità a tutti gli utenti di crearne dei personali per poterne mettere a disposizione di tutta la community. Chiunque può creare e caricare sulla piattaforma il suo set di sticker animati. Si prospetta che di qui a poco saranno davvero molto utilizzati. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.