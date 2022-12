Sei vittima di un furto di identità. I ladri ti hanno rubato il portafoglio dalla borsa e sono riusciti a scoprire tutto ciò di cui avevano bisogno per rubare la tua identità online. Hanno approfittato di un sistema che le forze di sicurezza e le istituzioni finanziarie non stanno facendo molto per migliorare.

Ci sono passaggi facili e veloci che puoi adottare per ridurre le possibilità che la tua identità venga rubata e aiutare a mitigare il danno. Vediamone alcuni.

Congelare il tuo credito

Ci vogliono 15 minuti per farlo con le tre principali agenzie di credito (Equifax, TransUnion ed Experian) e ancora meno tempo per sbloccare quando si richiede un prestito. Il blocco e lo sblocco del credito è gratuito, non è necessario alcun “aggiornamento” a pagamento.

Controlla il tuo resoconto di credito almeno una volta all’anno

Hai il diritto di ottenere una copia gratuita del tuo rapporto di credito da ogni ufficio ogni anno. Puoi rivederlo e assicurarti che tutto sia corretto.

Controlla le tue password

Assicurati che i tuoi account sensibili, come la posta elettronica e i conti bancari, abbiano password complesse e univoche. Se usi la stessa password ovunque, un account viene violato e i tuoi dati vengono violati, tutti gli account sono vulnerabili. Spesso si consigliano gestori di password in modo da non doverli ricordare tutti. Seleziona Have I Been Pwned per vedere quali password sono già state rilevate nelle violazioni dei dati.

Aggiungi l’autenticazione a due fattori ovunque tu sia

Sì, è fastidioso passare altri 10 secondi in attesa di un messaggio di testo o di un avviso di autenticazione quando accedi alla tua e-mail o al tuo conto bancario. Ma è il modo migliore per proteggerli. Avere due fattori nell’account Gmail, ad esempio, significa che le persone che hanno rubato la mia identità non sono in grado di accedere completamente ai conti bancari o alle carte di credito.

Iscriviti per ricevere avvisi dalle tue banche

Accedi ai tuoi conti bancari e delle carte di credito e scopri come aggiungere avvisi di testo o e-mail in modo da essere avvisato immediatamente se qualcuno tenta di aprirne uno nuovo.

Non dare mai a nessuno la tua password o il codice di verifica della tua banca

Chiunque ti chieda la tua password o un codice che ti ha appena inviato sta cercando di farti accedere al tuo account.

Controlla regolarmente i tuoi estratti conto bancari

Vedi una transazione che non riconosci? Chiama immediatamente la tua banca per indagare.

Non accettare offerte di carte di credito prequalificate

Possono essere una miniera d’oro per i ladri. Distruggi quelli che ricevi prima di buttarli via.

Raccogli velocemente la posta e fermala se stai andando fuori città

La posta rubata è uno dei modi più semplici per i ladri di ottenere le tue informazioni. Le persone che hanno rubano l’identità altrui ne fanno largo uso insieme ad altri strumenti di accesso alla cassetta postale. Riduci al minimo le possibilità di furto della posta, soprattutto se ti aspetti un documento finanziario sensibile come una nuova carta di debito o un libretto degli assegni.

Limita la tua presenza digitale

Pensa attentamente a ciò che condividi. Il sito Web dove in genere fai acquisti deve conoscere la tua vera data di nascita? Hai modificato il più possibile le impostazioni del tuo profilo sui social media o qualcuno può vedere qual è la tua città natale? Se vuoi portare questo al livello successivo, utilizza servizi appositi per rimuovere le tue informazioni personali dagli aggregatori di dati.