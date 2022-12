Sei appassionato di social media e vuoi che questi diventino il tuo lavoro? Allora potrebbe interessarti l’attività di social media manager.

Di cosa si occupa questo professionista?

Il lavoro, a grandi linee, include:

Scrittura e programmazione di post

Pubblicazione di annunci pubblicitari sui canali social, chiamati anche ADS

Gestione della community social

Creazioni grafiche per i social

Oltre a questo dovrai essere bravo a studiare il mercato di riferimento, per far ottenere i migliori risultati possibili ai tuoi clienti.

Inoltre, contrariamente a quello che molti pensano, non ti potrai improvvisare social media manager. Infatti, l’esperienza e lo studio saranno la base per la tua futura carriera professionale.

In questa guida andiamo a scoprire come puoi fare per diventare social media manager ed iniziare a guadagnare dalla tua passione.

Come faccio a diventare un social media manager?

Una delle prime regole per diventare social media manager è conoscere tutte le piattaforme social più comuni: Facebook, Instagram, YouTube, ma anche TikTok, in forte crescita negli ultimi anni.

Serve la laurea per svolgere questo lavoro? Qui la risposta potrebbe stupirti: non è fondamentale.

Infatti, sebbene molte aziende richiedano ancora una laurea in comunicazione, questa non è indispensabile per i nuovi lavori del digitale.

Di conseguenza, specie se svolgerai la tua attività come freelance, ciò che conterà di più saranno la tua esperienza e il tuo personal branding, non i titoli di studio.

Quali sono i requisiti da possedere per diventare social media manager?

Come abbiamo anticipato prima, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il social media manager non è un lavoro facile ed adatto a tutti. Infatti, non potrai improvvisare.

Andiamo subito a scoprire quali sono i requisiti essenziali per diventare social media manager:

Passione per i social

Creatività

Curiosità, per scoprire sempre nuovi trend

Gestione del tempo e dello stress, per poter rispettare sempre le scadenze

Flessibilità, in quanto non sempre gestirai un lavoro “classico” dalle 9 alle 18

Conoscenza della lingua italiana e, qualora dovesse servire, una lingua straniera.

Iniziare a lavorare come social media manager: come muovere i primi passi

Per entrare in questo mondo avrai capito che non puoi improvvisare nulla. Infatti, l’esperienza è essenziale per il tuo futuro professionale.

Una volta che avrai frequentato un corso di formazione specifico (oppure un’università) sarai pronto ad iniziare.

Come fare? È molto semplice: ti basterà cercare degli annunci di lavoro, inizialmente in stage e poi per figure junior. In questo modo partirai con la cosiddetta “gavetta”, dove sarai affiancato da esperti e figure senior.

Un altro modo per fare esperienza è quella di gestire i tuoi canali social o quelli di un’attività di un amico o un parente. Così facendo inizierai a creare il tuo portfolio clienti.

Quanto guadagna un social media manager?

A questa domanda non possiamo dare una risposta unica, perché il guadagno di un social media manager dipende da vari fattori, come l’esperienza, la tipologia contrattuale o altri plus.

In linea di massima possiamo affermare che un social media manager junior ha uno stipendio compreso tra 900€ e 1.300€, per poi aumentare con l’esperienza.

Infatti, una stessa figura con esperienza media guadagna dai 1.300€ ai 1.800€ ogni mese.

Infine, una figura senior arriva anche a superare la soglia dei 2.500€ al mese.

E se voglio svolgere l’attività come freelance? Qui lo stipendio dipende solo da te e dalla tua capacità di “saperti vendere” ai clienti.

Se stai valutando la possibilità di aprire la Partita IVA ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente fiscale, come Fiscozen. Per mezzo di una consulenza gratuita e senza impegno, il team di Fiscozen potrà rispondere a tutti i tuoi dubbi sulla Partita IVA, come quelle sul passaggio dalla prestazione occasionale al regime forfettario.