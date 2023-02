Ebbene sì, dopo averle rese disponibili per un numero ristretto di utenti statunitensi, Instagram ha ufficialmente annunciato il lancio delle Instagram Note a tutti gli utenti USA, dei paesi europei e del Giappone. La novità ha lo scopo di dare un nuovo modo di esprimersi agli utenti. Andiamo a scoprire di più a riguardo.

Ad annunciare l’arrivo delle “Note” è stato il capo di Instagram in persona, Adam Mosseri, su Twitter. Come accennato, il social ha inizialmente testato la funzione su una cerchia ristretta di utenti americani. Il riscontro è stato così positivo che l’azienda ha deciso di lanciare le Note a livello globale. Pronti ad usarle?

Instagram Note: ecco come funzionano

In cosa consistono sostanzialmente le Instagram Note? Altro non sono che dei brevi messaggi, di testo ed emoji, che gli utenti possono scrivere come post in cima alla propria casella di posta. Dopo averla scritta, la nota (che non può superare un massimo di 60 caratteri), rimane disponibile per 24 ore e gli altri utenti possono visualizzarla in cima alla propria casella di posta interna all’app (icona dell’aeroplano di carta). Così come le Storie, anche le Note possono essere rese visibili solo ad alcune persone, ad esempio solo gli amici stretti.

La funzione è stata annunciata nelle scorse ore ed è stata rilasciata in tutti i paesi europei, Italia compresa. Se ancora non vedete la funzione è perché risulta essere ancora in fase di roll-out per tutti. Non preoccupatevi, apparirà nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.