Avete ricevuto una strana e-mail che vi avvisa di essere stati selezionati per la vincita di un buono Coop del valore fino a 1000 euro? Aspettate un attimo prima di accingervi a cliccare sui link presenti nell’e-mail. Quello che vi sembra un grosso colpo di fortuna, infatti, potrebbe rivelarsi qualcosa di molto spiacevole. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, coloro che vi hanno contattati via e-mail per avvisarvi della vincita dei buoni Coop altro non sono che dei truffatori. Se cadete nel tranello, infatti, tutto ciò che vedrete non saranno dei buoni regalo, ma degli addebiti sul vostro conto corrente!

Coop: come funziona la truffa dei buoni sconto

Nuovamente, i malintenzionati hanno deciso di sfruttare il nome di una grossa catena di supermercati per mettere a segno il loro colpo. L’oggetto della mail è variabile, ma solitamente è “Stiamo per rimettere in palio il tuo buono Coop“. All’interno, tra le tante cose, il testo cita: “Congratulazioni! Il tuo indirizzo email è stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono spesa da 1000 euro per la Coop!“. Ovviamente, per provare a vincere il “premio” bisogna cliccare su un link e tentare la fortuna. Il sito truffaldino vi comunica la vincita e vi incita a inserire i dati personali, anche quelli della propria carta di credito, per ricevere il buono. Se inserite i dati, come già detto, non riceverete nessun tipo di carta regalo Coop, anzi, vi si attiverà un abbonamento a pagamento che vi svuoterà il conto.

Coop ha avvisato gli utenti di stare in guardia da queste strane “Newsletter” e ha esortato a fare affidamento solo ed esclusivamente ai canali ufficiali. Se avete ricevuto tale e-mail, quindi, il consiglio è quella di cestinarla il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.