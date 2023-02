Quanto sarebbe bello ricevere gratis uno smartphone uscito sul mercato proprio ora? É ciò che promette una e-mail che molti utenti si stanno ritrovando nella propria casella di posta elettronica in questi giorni. La possibilità di vincere un Samsung Galaxy S23 Ultra semplicemente con un click. Un sogno da non lasciarsi sfuggire! Peccato, però, che si tratti solamente dell’ennesima truffa online.

Ebbene sì, i malintenzionati sono aggiornati su tutto. Neanche il tempo di arrivare sul mercato che il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra è già stato sfruttato per fare vittime. In questo articolo andiamo a spiegarvi come funziona la truffa e come fare per mettersi al riparo.

Truffa online: l’e-mail del Samsung Galaxy S23 Ultra

Il modo di operare dei malintenzionati è sempre il medesimo. La mail ha come oggetto: “Fortunata possibilità di vincere un Samsung Galaxy S23 Ultra“. All’interno, una mega foto del nuovo smartphone Samsung e un’altrettanto enorme dicitura: “Rispondi e vinci Samsung Galaxy S23 Ultra“. Come al solito, è presente un link su cui cliccare che rimanda ad un sito farlocca che, dopo aver risposto ad un paio di domande, comunica la vincita del prodotto. Per sbloccare definitivamente il premio, però, il sito chiede di inserire i dati della carta di credito. É qui che scatta la truffa. Inserendo i propri dati non si sblocca nessun premio, anzi, si attiva un abbonamento che svuota il conto.

Come fare per difendersi dal tranello? La mossa più semplice e veloce da fare è quella di ignorare l’e-mail e, se possibile, cestinarla senza neanche aprirla. Ricordiamo che l’oggetto e il contenuto possono variare leggermente rispetto a quanto scritto, tuttavia, lo scopo è sempre lo stesso. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.