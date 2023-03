Avete recentemente ricevuto una e-mail che vi avvisa di essere stati sorteggiati per poter vincere un buono Amazon da 500 euro? Non fatevi prendere dall’euforia e non cliccate su nessun link. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa! Scopriamo insieme come riconoscere il tranello e come fare per difendersi.

La storia è sempre la stessa, malintenzionati sfruttano il nome di grandi aziende, questa volta Amazon, per ingannare povere vittime e rubargli dati e soldi. Riconoscere la trappola è fondamentale per evitare di passare un brutto quarto d’ora. Ecco come fare.

Truffa buono Amazon: ecco come riconoscere l’e-mail falsa

Come fare per riconoscere l’e-mail truffa del buono Amazon? Semplice, nell’oggetto troviamo “Sollecito buono Amazon. Non sei più interessato?“. All’interno, invece, si legge: “Ciao, non era mai successo che mettessimo in palio ben 150 buoni Amazon da 500€! Siamo felici di comunicarti che il tuo nome è stato sorteggiato tra i finalisti e che sei ad un passo dal vincerne uno adesso! Non perdere questa opportunità. L’estrazione avverrà domani e i premi non consegnati riestratti a sorte!“. Il messaggio è poi corredato da un pulsante “Conferma” che altro non fa che rimandare ad un sito farlocco che, dopo una serie di domande, comunica alla vittima di aver vinto. Ovviamente, per sbloccare il premio è necessario inserire i propri dati personali, compresi quelli del conto. Dopo averli inseriti, non si riceve nessun premio, anzi, il conto viene svuotato in poco tempo.

A prendere le distanze da questo tipo di e-mail è stata Amazon stessa che, più volte, ha esortato i suoi clienti ad affidarsi solo ai canali ufficiali per informarsi in merito alle varie promozioni. Se avere ricevuto una e-mail di questo tipo il consiglio è quello di non cliccare sul link per nessun motivo e di cestinarla il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.