Ritorniamo a parlare delle diaboliche truffe via SMS. In questi giorni, numerosi utenti stanno ricevendo uno strano messaggio da parte di BNL. All’interno di esso, un avviso in merito ad una violazione dell’app della banca. Cosa bisogna fare se si riceve l’SMS? Assolutamente nulla! Il tutto è una truffa bella e buona.

I malintenzionati non ne lasciano nemmeno una, dopo aver usato i nomi di Poste Italiane e Intesa San Paolo, ora, è il turno di BNL. I messaggi sembrano sempre più realistici e, ad un primo colpo d’occhio, traggono in inganno. Ecco come riconoscere il tranello e come difendersi.

Truffa SMS BNL: come riconoscerlo

Il testo dell’SMS truffa non è sempre lo stesso, ma spesso varia. Uno di quelli che sta girando in questi giorni recita: “BNL Avviso la sua app BNL risulta associata ad un nuovo dispositivo da Lugano se non sei tu bloccalo al link…“. Come al solito, non manca mai il link che rimanda al sito malevolo che ha il solo scopo di rubare i dati sensibili delle vittime. Fare attenzione a non cliccare su di esso è fondamentale per non passare un brutto quarto d’ora!

Come riconoscere la truffa? Facendo molta attenzione al testo del messaggio. Se notate bene, questo è scritto in un italiano molto approssimativo e ci sono diversi errori che non sarebbero mai presenti in un’eventuale comunicazione ufficiale della banca. Tenendo conto di ciò, è facile capire che il messaggio è solo un tentativo di truffa. Ribadiamo che se avete ricevuto uno di questi SMS, il consiglio è quello di non cliccare sul link e di cestinarlo il prima possibile!