Per i malintenzionati, ogni social è buono per mettere in atto truffe online. Dopo avervi parlato di numerose truffe via e-mail e via SMS, oggi, vi vogliamo parlare di un tranello che sembra starsi diffondendo su Facebook in questi giorni. Parliamo di quella che è stata definita la truffa dei pallet Amazon a 2 euro. Ecco come riconoscerla e come difendersi!

Ancora una volta, Amazon è stato sfruttato da malintenzionati per inscenare una diabolica truffa. Rendersi conto che non si tratta del reale sito di e-commerce, ma di una trappola è fondamentale per non perdere soldi e dati sensibili.

Truffa online: i pallet Amazon da 2 euro non esistono

La truffa sta girando su Facebook sotto forma di post. Ad agevolarne la diffusione, a quanto pare, la sua pubblicazione su gruppi con migliaia di partecipanti. Il post riporta in grande, una foto del magazzino Amazon e una lunga descrizione dove viene spiegato che, per liberare i magazzini, il noto e-commerce avrebbe deciso di mettere in vendita pallet al prezzo irrisorio di soli 1,99 euro. Un vero affarone, se non fosse che si tratta di una truffa ruba soldi. Se si clicca sul link allegato post, infatti, si viene rimandati ad un sito falso che chiede una serie di dati sensibili (compresi quelli della carta di credito) per acquistare il pallet. Ovviamente, dopo averli inseriti non partirà nessun ordine, anzi, i dati verranno rubati e usati a scopi illeciti!

Amazon ha più volte messo in guardia i suoi utenti sui tentativi di truffa di questo tipo. Ricordiamo che il noto sito di e-commerce avvia campagne promozionali e annuncia sconti speciali solo ed esclusivamente dai suoi canali ufficiali. Post Facebook da utenti a caso, e-mail da indirizzi strani e messaggi SMS da numeri sconosciuti sono da considerarsi tutti tentativi di truffa. Se siete incappati in uno dei post dei pallet Amazon a 2 euro su qualche gruppo Facebook, il consiglio è quello di non cliccare assolutamente sul link e di avvisare gli amministratori il prima possibile della truffa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.