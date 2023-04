Quanto sarebbe bello poter aver a disposizione ben 1000 euro da utilizzare per i viaggi via aereo? É ciò che sta proponendo un’e-mail che sta girando in questi giorni, un bell’appetitoso buono da ben 1000 euro da poter utilizzare per i viaggi Ryanair. Bello vero? Peccato che sia solo un brutto tentativo di truffa! Scopriamo insieme come fare per proteggersi.

La truffa del buono sconto è oramai in giro da diversi anni. A rotazione, i malintenzionati decidono di appropriarsi di grossi nomi, in questo caso Ryanair, per attirare l’attenzione delle vittime e convincerle a fornire i loro dati che, prontamente, vengono rubati. Ecco come riconoscere il tranello.

Truffa online: il finto buono Ryanair da evitare a tutti i costi

Il tentativo di truffa sembra si stia diffondendo principalmente via e-mail, tuttavia, non è da escludere la sua presenza anche sui vari social. Il succo è sempre lo stesso. L’oggetto dell’e-mail è “vinci un buono regalo per Rayanair da 1000€ !“. Al suo interno, il seguente messaggio:

“Ciao, non è uno scherzo! Congratulazioni! Il tuo indirizzo e-mail è stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono regalo RAYANAIR da 1000€! L’offerta è valida soltanto questa settimana, Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani: per te un buono regalo per RAYANAIR da 1000€. Ci congratuliamo con te!”

Il tutto è corredato da un link che rimanda ad un sito fasullo che comunica la vincita alla vittima. Ovviamente, per sbloccare il premio bisogna inserire i propri dati personali, anche quelli della carta di credito. Se si inseriscono, non si riceve nessun premio anzi, i dati vengono rubati e usati a scopi illeciti!

Ricordiamo che non esiste nessun concorso a premi di Ryanair che permette di ottenere un buono sconto da 1000 euro. Qualsiasi e-mail o messaggio sui social che vi comunica la possibilità di vincerne uno è, quindi, un tentativo di truffa. Il consiglio che vi diamo è quello di ignorare questo tipo di messaggi per evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.