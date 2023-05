Avete ricevuto un SMS da Telepass che vi avvisa che non avete pagato alcuni pedaggi e che bisogna rimediare al pagamento? Non affrettatevi a cliccare sul link presente nel messaggio. Quello a cui siete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono! Scopriamo insieme come riconoscerlo, come difendersi, ma sopratutto cosa accade se si cade nel tranello.

Le truffe via SMS sono in costante aumento. In questi giorni sembra essere particolarmente gettonato un SMS che sfrutta il nome di Telepass per ingannare poveri utilizzatori del servizio. Riconoscere la truffa è fondamentale per non passare un brutto quarto d’ora.

Truffa SMS: come riconoscere il tranello di Telepass

L’SMS arriva da un contatto che si spaccia per “Telepass”. All’interno, un messaggio che recita: “Hai pedaggi non pagati e scaduti. Clicca qui (link truffa) per procedere al pagamento“. Come in tutte le truffe SMS, non manca il link che rimanda al sito falso di Telepass. Se si clicca su di esso, si arriva ad una pagina che richiede il pagamento di una somma relativa ai “pedaggi non pagati”. Ovviamente, se si seleziona l’opzione “paga ora”, il sistema richiede l’aggiunta dei dati della propria carta di credito. Se si inseriscono non si salderà nessun debito, anzi, i dati verranno rubati ed utilizzati a scopi illeciti.

Nonostante il sito internet sembri a tutti gli effetti ufficiale, basta dare un occhio all’indirizzo per rendersi conto che tutto è tranne che un canale ufficiale Telepass. A questo punto, riconoscere il tranello è decisamente semplice. Se avete ricevuto il suddetto SMS, il consiglio è quello di non cliccare direttamente sul link e di cestinare il tutto.