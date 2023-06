Attenzione alla truffa e-mail del buono MD Supermarket

Avete ricevuto una strana e-mail che vi comunica di essere stati selezionati per vincere un buono spesa da 1000 euro? Non affrettatevi a cliccare sui link presenti in essa. Quella che avete davanti è una truffa bella e buona! Scopriamo insieme come riconoscerla e come proteggersi.

Non è la prima volta che parliamo di tranelli di questo tipo. I malintenzionati ne provano di ogni per cercare di spillare soldi. Questa volta, hanno deciso di utilizzare il nome di una nota catena di supermarket del sud Italia, MD. Un buono da 1000 euro fa gola a molti, ma resistere è la cosa migliore se non so vogliono perdere i propri soldi.

Truffa e-mail buono MD: ecco come proteggersi

L’e-mail arriva solitamente con il seguente oggetto: “Buono MD Supermarket per (e-mail della vittima)“. All’interno, si può leggere: “Vinci 1000 euro per la tua spesa da MD, Congratulazioni! il tuo indirizzo email è stato selezionato tra i 55.000 iscritti a questa Newsletter per vincere adesso un buono spesa da 1000 euro per la MD! L’offerta è valida soltanto questa settimana. Approfittane cliccando subito. Questa operazione è strettamente limitata e accessibile solo alle persone selezionate! La possibilità di vincita è nelle tue mani: per te un buono spesa MD da 1000 euro.” Da come si può intuire dal testo, non manca il link allegato che rimanda al falso sito promozionale. Quest’ultimo, propone alla vittima una serie di semplici domande e, alla fine, comunica la vincita del buono. Per sbloccare il “regalo”, però, è necessario inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito. Facendolo non si riceverà nessun buono da 1000 euro, ma si perderanno soldi dal proprio conto!

Al momento non esistono iniziative MD che permettono la vincita di un buono spesa da 1000 euro. Se avete ricevuto un’e-mail in cui ve ne viene offerto uno, quindi, si tratta al 100% di un tentativo di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link allegato per nessun motivo e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.