Instagram: da oggi possibile aggiungere musica nelle Note

Instagram ha deciso di arricchire le Note! Dopo essere state apprezzate da tutti per la loro semplicità, la casa ha deciso di renderle più funzionali. A partire da oggi, oltre ai messaggi di testo è possibile aggiungere anche della musica! Andiamo a scoprire la novità nel dettaglio.

Le Note, lanciate qualche settimana fa su Instagram e ancora in fase di rilascio per tutti gli account, permettono di condividere piccoli note testuali di massimo 60 caratteri (emoji comprese). Queste, al pari delle storie, rimangono disponibili per sole 24 ore e sono visualizzabili dai follower all’interno della sezione “messaggi”. Da oggi, ai messaggi testuali si aggiungono anche piccole note musicali, ecco come!

Instagram: aggiungere musica nelle Note

Ebbene sì, da oggi è possibile aggiungere musica all’interno delle Note di Instagram. L’interfaccia è molto intuitiva, gli utenti possono decidere di aggiungere, oltre alle note testuali da massimo 60 caratteri, anche una piccola nota musicale da massimo 30 secondi. Anche questa, sarà disponibile all’ascolto per sole 24 ore. Lo scopo della funzione è quello di rendere ancora più espressive le Note. La novità riscuoterà il successo sperato?

Sembra che Meta abbia deciso di lanciare la novità ispirandosi a Twitter. Ricordiamo, inoltre, che la casa sta lavorando anche ad una nuova app che, a quanto pare, avrà proprio lo scopo principale di fare concorrenza all’app dell’uccellino blu. Il suo nome dovrebbe essere “Threads” e, differentemente da Instagram, metterà in primo piano i testi, invece che le foto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com