Telegram cade in tentazione e annuncia l’arrivo delle Storie

Ebbene sì, nonostante la grossa resistenza fatta, anche Telegram si è fatto dissuadere dalle Storie. Rese note da Snapchat e Instagram, queste stanno arrivando letteralmente su ogni social. Telegram, che non voleva aggiungerle per nessun modo, ha deciso di accontentare le richieste di molti e portarle anche lui all’interno dell’app. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

A comunicare l’arrivo delle storie, il CEO di Telegram tramite il suo canale. Questo ha dichiarato di essere stato inizialmente contro l’idea di aggiungere le storie anche sul suo social, tuttavia, ha deciso di accontentare le numerose richieste al fine di innovare il servizio. Le Storie di Telegram saranno molto particolari, andiamo a vedere il perché.

Telegram: come funzionano le Storie

Il succo delle Storie su Telegram è lo stesso di quelle degli altri social, tuttavia, il servizio di messaggistica le integrerà in maniera differente al fine di dare più potere possibile agli utenti. Infatti, si potrà scegliere il tempo di scadenza della storia tra ben 4 possibilità: 6 ore, 12 ore, 24 ore e 48 ore. Inoltre, ci sarà anche una funzione che permetterà di renderle permanenti. Non tutte le Storie che si fanno sono per tutti e Telegram l’ha capito. Sarà possibile, ad esempio, creare dei gruppi di contatti e decidere di condividere una determinata storia solo con uno di questi. Similmente a quanto accade già su altri social, le Storie si potranno vedere tutte nella parte alta dello schermo. Ovviamente, gli utenti che le vedono avranno la possibilità di reagire ad esse o di rispondere.

La novità è stata annunciata nelle scorse ore ed è attualmente in fase di lavorazione finale. Stando a quanto comunicato, la sua disponibilità per tutti gli utenti è prevista a partire dai primi giorni di luglio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 9to5mac.com