Attenzione alla truffa del buono Shein da 500 euro

Siete stati invitati a partecipare ad un sondaggio che ha come scopo la vincita di un buono regalo Shein del valore di 500 euro? Non cliccate su nessun link e non immettete nessuna informazione personale! Vi trovate davanti ad un tentativo di truffa bello e buono! Ecco come scovarlo.

Un altro brand è stato preso di mira dai malintenzionati del web per mettere in atto la famosa truffa del buono sconto. Nelle scorse settimane, abbiamo visto diversi tranelli simili a quello di cui vi parliamo oggi. Come fare per riconoscerlo e difendersi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Truffa del buono Shein da 500 euro: come riconoscerlo

Stando a quanto emerso, il sondaggio viene proposto secondo diverse modalità. C’è, infatti, chi lo ha scovato navigando semplicemente sul web, chi l’ha visto su WhatsApp, chi lo ha ricevuto via e-mail e così via. Tralasciando la modalità di ricezione, il succo è sempre il medesimo, rispondere ad un semplice sondaggio di poche domande e provare a vincere il buono da 500 euro. Se si immettono le risposte, il sistema comunica alla vittima che ha vinto il premio. Per sbloccarlo, però, è necessario che questa inserisca le sue informazioni personali, anche quelle della carta di credito, per pagare una piccola somma di 2 euro e ricevere il premio. Se si immettono le informazioni, ovviamente, non si riceverà nessun premio, anzi, i dati verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Ricordiamo che non esiste nessuna iniziativa che permette la vincita di un buono regalo Shein rispondendo ad un sondaggio. Qualsiasi sito vi proponga una cosa del genere, quindi, sta cercando di truffarvi. Il consiglio, come al solito, è quello di non cliccare su nessun link e di non immettere nessun dato personale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.