Spotify: gli abbonamenti non possono più essere pagati tramite App Store

Siete tra i pochi che utilizzano Spotify sui prodotti Apple e che hanno ancora la fatturazione tramite App Store? Ci sono novità per voi! In queste ore, l’azienda sta inviando una e-mail a tutti gli utenti che pagano ancora gli abbonamenti in questo modo per avvisarli che presto non potranno più farlo. Scopriamo insieme cosa accade!

Sono anni che Spotify non permette più agli utenti di sottoscrivere abbonamenti tramite l’App Store, in particolare dal 2016. L’unico periodo in cui è stato possibile è quello compreso tra il 2014 e il 2016. Fino ad oggi, tutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento Premium in quel periodo hanno potuto continuare a pagare gli abbonamenti tramite App Store. A breve, ciò non sarà più possibile. Cosa bisognerà fare per mantenere l’abbonamento?

Spotify: come mantenere l’abbonamento Premium senza usare App Store

L’e-mail che Spotify sta inviando ai suoi clienti che pagano tramite App Store è molto chiara. Nel testo si legge: “Ti stiamo contattando perché quando ti sei iscritto a Spotify Premium hai utilizzato il servizio di fatturazione di Apple per iscriverti. Sfortunatamente, non accettiamo più quel metodo di fatturazione come forma di pagamento.”. L’azienda, quindi, comunica a tali utenti che alla fine del periodo di fatturazione, il loro account passerà automaticamente ad un abbonamento gratuito. Per abbonarsi nuovamente alla versione Premium sarà necessario recarsi sul sito ufficiale Spotify e sottoscrivere un’abbonamento da lì.

Ricordiamo che ad oggi la sottoscrizione tramite sito ufficiale Spotify è l’unico modo per utilizzare un abbonamento Premium sui dispositivi Premium. La situazione cambierà in futuro? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.