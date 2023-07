Attenzione alla truffa della carta regalo per viaggiare gratis

Avete ricevuto un’e-mail che vi propone l’acquisto, a pochi euro, di una carta regalo per viaggiare gratis tutto l’anno? Aspettate prima di farvi tentare dall’offerta. Quella che avete davanti potrebbe essere una truffa bella e buona! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare l’allarme in merito al tranello, la Polizia Postale che ha invitato gli utenti ad assicurarsi che l’e-mail arrivi dai canali ufficiali delle varie compagnie. Se si cade nel tranello, non solo si perdono soldi, ma si viene derubati anche dei propri dati personali! Scopriamo insieme come riconoscere la truffa.

Truffa della carta per viaggiare gratis

La truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail, tuttavia, pare ci siano tracce anche sui vari social. Il succo è sempre il medesimo, viene proposta una carta regalo ad un prezzo molto vantaggioso, pochi euro per ottenere un abbonamento annuale per viaggiare gratis in tutta Italia! Davvero un’offerta appetitosa se non fosse che si tratta di un tranello vero e proprio. Che sia una e-mail o un’annuncio sui social, è sempre presente il link malevolo che rimanda al sito fasullo. All’interno di tale sito, le vittime vengono incitate ad inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito per ottenere il buono regalo. Ovviamente, se si inseriscono i dati non si otterrà nulla anzi, i dati verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Purtroppo non esiste nessuna campagna promozionale che permette di ottenere carte regalo per viaggiare tutto l’anno pagando solamente pochi euro. Le uniche campagne promozionali reali sono quelle proposte dalle pagine ufficiali delle compagnie di viaggio. Se volere realmente risparmiare sui viaggi, il consiglio è quello di affidarvi a quelle! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.