Vi chiediamo di cambiare data o luogo di consegna: attenzione alla truffa

Avete ricevuto un’e-mail in cui vi avvisano che è necessario cambiare la data o il luogo di una consegna? Aspettate prima di cliccare sul link allegato e inserire i dati personali. Ciò che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa bello e buono. Scopriamo insieme come difendersi.

Non è la prima volta che parliamo di tranelli di questo tipo. Già diverse settimane fa, vi avevamo accennato di un’e-mail truffa in cui il corriere BRT avvisava la mancata consegna di un pacco. Quello che sta girando in questi giorni, altro non è che un tranello molto simile. Ecco come riconoscerlo.

Truffa della consegna mancata: come riconoscerla

L’oggetto dell’e-mail truffa è il seguente: “Vi chiediamo di cambiare la data o il luogo di consegna”. All’interno si vede un logo dell’azienda BRT e l’indirizzo e-mail a cui arriva il messaggio. Dopodiché, viene inscenato un resoconto di una presunta mancata consegna. Alla fine del messaggio, si incita l’utente a cliccare su un link per modificare alcune informazioni personali e sbloccare la consegna del pacco. Se si clicca sul link, si viene rimandati ad un falso sito BRT che richiede l’inserimento di alcuni dati personali, compresi quelli della carta di credito. Ovviamente, se si inseriscono non si sbloccherà nessuna consegna anzi, i dati verranno utilizzati a scopi illeciti.

Ricordiamo che BRT non chiede mai l’inserimento dei dati della carta di credito per riprogrammare una consegna. Le comunicazioni che l’azienda invia sono sempre inviate da un indirizzo di posta elettronica ufficiale e non da indirizzi con lettere e numeri scritti a caso come in accade con queste e-mail. Se siete incappati in messaggi di questo tipo, quindi, si tratta di una truffa al 100%. Il consiglio, come sempre, è quello di non cliccare su nessun link e di eliminarla al più presto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.