Servizio pubblico per il cittadino: attenzione alla truffa SMS

In questi giorni, diversi utenti in tutta Italia stanno ricevendo degli insoliti SMS che parlano di un ipotetico servizio pubblico per il cittadino. È molto importante fare attenzione a questo tipo di messaggi, in quanto altro non sono che un tentativo di truffa! Andiamo a scoprire insieme come difendersi.

Ebbene sì, siamo di fronte all’ennesimo caso di truffa via SMS. C’è da dire che i malintenzionati del web hanno davvero molta fantasia. Questa volta non hanno deciso di utilizzare il nome di qualche grossa azienda, ma hanno direttamente deciso di inventarsi un “servizio pubblico per il cittadino“. Riconoscere il tranello è molto importante per non farsi azzerare il credito telefonico!

Truffa SMS: come difendersi dal tranello

Come già accennato, l’SMS arriva sempre da un numero non salvato in rubrica. All’interno si può leggere il seguente messaggio:

“Servizio Pubblico per il cittadino abbiamo un messaggio da consegnare.Per ascoltarlo chiama (numero di telefono truffa)”

Se si prova a chiamare il numero di telefono indicato al suo interno, in pochi secondi, il credito residuo presente sulla SIM viene esaurito. Questo, perché il numero rientra in quelli dei servizi a pagamento!

Riconoscere il tranello e proteggersi dal tranello è davvero molto semplice. Innanzitutto, il messaggio è scritto con diversi errori di punteggiatura e ortografia, cosa che non accade mai in comunicazioni ufficiali. Inoltre, basta dare un occhio online per rendersi conto del fatto che non esiste nessun Servizio Pubblico per il cittadino! Se siete venuti a contatto con un’SMS come quello sopracitato, nessun problema, l’importante è non telefonare per nessun motivo al numero di telefono comunicato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.