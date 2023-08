Voli illimitati Ryanair a 2 euro: attenzione alla truffa

Dopo avervi parlato della truffa dei voli Ryanair diffusa via e-mail, oggi, vi parliamo di un tranello molto simile che pare stia facendo diverse vittime su Facebook. Un falso profilo “Ryanair Italia” sta proponendo delle carte regalo per voli illimitati a soli 2 euro. Bello, vero? Peccato che si tratti di un tentativo di truffa bello e buono. Ecco come difendersi.

Non è la prima volta che i malintenzionati del web sfruttano il nome di compagnie di trasporto per mettere in atto truffe riguardanti carte regalo e viaggi gratis. Scoprire il tranello in tempo è fondamentale per non perdere soldi e per non farsi rubare dati personali.

Truffa voli illimitati a 2 euro: come scovare la truffa

Come già detto, la truffa si sta diffondendo su Facebook. Le vittime vedono in bacheca un annuncio sponsorizzato da parte di una pagina chiamata “Ryanair Italia”. Nell’annuncio, la finta azienda comunica che ha intenzione di donare carte regalo per viaggiare 6 mesi gratis pagando solo 2 euro. Il tutto, come scusa da parte della compagnia per la cancellazione di diversi voli. La storiella raccontata è così ben studiata che diversi sono caduti nel tranello. Se si clicca sull’annuncio, infatti, si viene rimandati ad un sito che chiede i dati personali e della carta per pagare i famosi 2 euro. Se si inseriscono non si riceve nessuna carta regalo, anzi, dati e soldi vengono rubati!

Scoprire la truffa è davvero molto semplice. Basta infatti cliccare sul profilo dell’annuncio per rendersi conto che si tratta di una pagina creata da poco e con pochi “mi piace”. Ryanair comunica con i clienti solamente tramite i suoi canali ufficiali, quindi, tutte le pagine come “Ryanair Italia” sono da considerarsi ingannevoli. Se vi trovate di fronte all’annuncio il consiglio è quello di ignorarlo e di segnalare la pagina. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.