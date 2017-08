WhatsApp, gli Stati colorati ora disponibili su Android e iOS

Dopo un periodo di fase beta, WhatsApp ha finalmente introdotto la possibilità di applicare uno sfondo colorato agli Stati nelle app per Android e iOS. Questa feature è stata introdotta per la prima volta su Facebook alla fine dello scorso anno sull’app per Android. In pratica, permette agli utenti di scrivere i loro aggiornamenti di stato combinando sfondo, font ed emoticon colorati.

La popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha confermato che la funzionalità del testo colorato è in fase di roll-out per tutti gli utenti di Android e iOS attraverso una dichiarazione via e-mail fatta a Gadgets 360. Tuttavia, diversi utenti ancorano non dispongono di questa nuova funzionalità anche dopo aver effettuato l’upgrade all’ultima release disponibile.

WhatsApp: ora è possibile creare Stati con sfondo colorato

WABetaInfo riferisce che, su Android e iOS, la feature è stata attivata in remoto, dunque si dovrà attendere soltanto il roll-out completo. Su iPhone, facendo clic sull’icona della penna, presente a fianco a quella della fotocamera nella nuova barra di stato, è possibile visualizzare un’opzione per digitare uno Stato, scegliere un font, un emoticon e il colore da applicare sullo sfondo.

Una volta che si è finito di scrivere e di apportare le modifiche necessarie, basterà premere il pulsante della freccia verde per inviare lo Stato, proprio come quando si inviano messaggi o contenuti multimediali. Lo Stato sarà, quindi, pubblicato su WhatsApp dove potrà essere visto da tutti i contatti.

Gli utenti Android, invece, potranno visualizzare l’icona della penna fluttuante nella parte inferiore della scheda Stato, sopra l’icona della fotocamera. WABetaInfo ha confermato che WhatsApp per Windows 10 Mobile non supporterà questa funzionalità e inoltre la versione Web permette soltanto di visualizzare questi tipi di Stato ma non di crearli. L’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica, sempre secondo WABetaInfo, introduce delle nuove emoji e migliora la funzionalità di ricerca delle chat su iPhone.

Fonte