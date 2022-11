Ogni anno nel nostro paese sono sempre di più le aziende che decidono di partecipare all’iniziativa americana del Black Friday. Prodotti di ogni tipo, anche mai scontati prima, vanno in sconto a prezzi speciali. In un periodo come questo, però, dove gli sconti sembrano quasi incredibili, le truffe online trovano terreno fertile. In queste ore, una truffa a tema Black Friday sta prendendo piede su WhatsApp. Scopriamo insieme come riconoscerla e come difendersi.

Volete acquistare qualcosa di pazzesco per il Black Friday? Bene, allora assicuratevi di fare gli acquisti esclusivamente su siti che conoscete bene. Se vedete qualcosa di sospetto, non rischiate per non incappare in un brutto quarto d’ora!

WhatsApp: come difendersi dalla truffa del Black Friday

Come si sta sviluppando la truffa del Black Friday? Come al solito, tramite messaggio con link allegato. All’interno del messaggio si trova un testo del tipo: “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi“. Cliccando sul link, si arriva ad un sito che propone una serie di pacchi regalo da scartare per scoprire se avete vinto o meno. Ovviamente, la vittoria è assicurata. Dopo aver vinto il premio, spesso un iPhone, il sito chiede di inoltrare il messaggio a 20 contatti WhatsApp per poter ricevere il premio. Inoltre, chiede di inserire i propri dati personali per il pagamento di 1,95 euro consistenti della spedizione del prodotto. Purtroppo, inserendo i dati non si riceverà nulla, anzi, questi verranno rubati e usati a scopi illeciti.

Molte volte il messaggio vi arriva da un contatto che avete in rubrica, quindi, anche se conoscete chi vi ha inviato il messaggio, non prendetelo per buono! Non esiste nessuna promozione Amazon che prevede regali per il Black Friday. Se ricevete un messaggio come quello di cui abbiamo parlato, il consiglio è quello di cestinarlo e di avvisare chi ve lo ha mandato della truffa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.