Una delle novità più attese degli ultimi mesi è finalmente arrivata su WhatsApp. Parliamo di quella che è stata chiamata “Companion mode“. Da adesso in poi, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare il proprio account WhatsApp su dispositivi mobili multipli (fino a 4). In che modo? Scopriamolo insieme!

A dare notizia della novità è stato, come al solito, il noto sito WABetaInfo. Questo ha notato come la novità sia comparsa per alcuni utenti che hanno scaricato l’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Si tratta, quindi, di una funzione in fase di rilascio che non tutti hanno al momento la possibilità di sfruttare. In questo articolo andiamo a spiegarvi come fare per capire se siete tra i fortunati.

WHatsApp: come collegare il proprio account a più smartphone

La Companion mode di WhatsApp funziona in maniera molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è prendere lo smartphone secondario, scaricare l’app del servizio di messaggistica e vedere se in fase di registrazione compare la voce “Collega un dispositivo”. In tal caso è possibile collegare il nuovo device al proprio account scannerizzando un codice QR dallo smartphone principale (all’interno della sezione “Dispositivi collegati”). Una volta collegati i dispositivi secondari, su questi comparirà tutto lo storico chat dell’account principale e sarà possibile rispondere alle varie chat in tempo reale. Tutto, ovviamente, sarà sempre preservato dalla crittografia end-to-end.

Se avete scaricato l’ultima beta per Android e non vi compare, in fase di registrazione, la sezione “Collega un dispositivo”, allora significa che ancora non avete la possibilità di provare la novità. Non disperate, però, WhatsApp la rilascerà piano piano per tutti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.