Le novità su WhatsApp continuano ad arrivare a volontà. Nell’ultima beta per dispositivi Android, il servizio di messaggistica ha deciso di modificare la modalità fotocamera. Ora, utilizzarla è molto più semplice ed intuitivo. Andiamo a scoprire insieme cosa cambia e perché è diventata più efficace.

A dare notizia della novità, come al solito, è stato il noto WABetaInfo. Questo ha dichiarato che diversi beta tester che hanno scaricato l’ultima versione beta dell’app per Android, la 2.22.24.21, hanno visto cambiare l’interfaccia della fotocamera interna all’app. A breve, tutti riceveranno il nuovo design. Pronti al cambiamento?

WhatsApp: come cambia la fotocamera interna all’app

Cosa ha fatto WhatsApp per rendere l’interfaccia della fotocamera interna all’app più facile da usare? Una piccola novità, ma dal grande impatto. Da ora in poi è possibile, tramite uno swipe laterale, passare velocemente da modalità video a modalità foto. In questo modo, per registrare i video non sarà più necessario dover tenere premuto il tasto fotocamera, ma basterà un semplice tap. Come abbiamo già detto, si tratta di un piccolo cambiamento, ma siamo certi che migliorerà di molto l’esperienza utente di tutti.

La novità è attualmente disponibile per una cerchia ristretta di utenti beta Android. A breve, l’azienda renderà l’interfaccia disponibile per tutti i beta tester. Se i test andranno per il verso giusto, la novità arriverà per tutti, anche utenti iOS, nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com