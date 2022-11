Forse non lo sapete, ma con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp è arrivata in campo la possibilità di creare ed inviare sondaggi all’interno delle chat. Parliamo di una funzione chiacchierata da molto tempo. Come si usa? In questo articolo andiamo a spiegarlo nel dettaglio.

Come al solito, WhatsApp arriva sempre in ritardo. Per coloro che utilizzano Telegram i sondaggi non sono nulla di nuovo. Tuttavia, come dice il detto, “meglio tardi che mai”. Andiamo a scoprire insieme come sfruttare i sondaggi all’interno dell’app.

WhatsApp: come funzionano i sondaggi

Prima di provare a creare un sondaggio su WhatsApp è necessario assicurarsi di aver scaricato l’ultima versione dell’app disponibile su App Store o Google Play. Se avete una versione non aggiornata dell’app, infatti, non avrete la possibilità di creare sondaggi. Fatto ciò, tutto ciò che bisogna fare per creare sondaggi all’interno delle chat è:

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella chat in cui si vuole inviare il sondaggio; Fare tap sul simbolo della graffetta; Selezionare la voce “Sondaggio”; Inserire una domanda nell’apposito box; Inserire fino ad un massimo di 12 opzioni negli appositi box; Fare tap sull’aeroplano di carta per inviare il sondaggio in chat.

Tutti i partecipanti alla chat possono rispondere al sondaggio più volte, anche colui che lo ha creato. Le risposte possono essere visualizzare cliccando su “Mostra voti” e possono essere rimosse in qualsiasi momento. Nonostante non abbia molto senso, è possibile creare sondaggi anche nelle chat singole e, addirittura, nella chat con sé stessi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.