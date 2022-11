Dopo aver migliorato sensibilmente la sicurezza delle sue app mobili, WhatsApp sta per implementare una novità interessante sull’app desktop. Se siete tra coloro che usano spesso WhatsApp da computer, allora questa funzione potrebbe svoltarvi la vita. Presto, sarà possibile bloccare l’accesso all’app con una password e non solo! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare notizia della novità, come al solito, è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha scovato la funzione all’interno dei codici dell’ultima versione beta dell’app per desktop. Proprio come su app mobile, anche su computer sarà possibile proteggere l’app impostando una password d’accesso ad ogni apertura. Scopriamo insieme come funziona la meccanica.

WhatsApp: come rendere il proprio account su pc più sicuro

Impostare una password per WhatsApp su desktop si rivelerà particolarmente utile per tutti coloro che sono abituati a condividere il proprio computer con altri. In questo modo, anche se un ficcanasò proverà ad accedere alle chat, non potrà farlo perché bisognerà immettere prima una password. La funzione, ovviamente, sarà facoltativa e sarà attivabile attraverso le impostazioni dell’app. La password non verrà mai condivisa con WhatsApp, ma rimarrà salvata localmente. Se si dimentica, basta effettuare la disconnessione dell’account e procedere nuovamente alla connessione tramite codice QR. Sui dispostivi dotati di sistemi di riconoscimento delle impronte digitali, sarà possibile usare l’impronta al posto della password.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, quindi, nessuno ha la possibilità di utilizzarla, neanche i beta tester. Presumiamo, però, che l’azienda la rilasci per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.