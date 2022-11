Dopo aver introdotto i sondaggi per gli utenti mobili (iOS e Android), in queste ore, WhatsApp sta facendo il grande passo. La novità stanno arrivando davvero per tutti! Anche su WhatsApp Desktop compare la possibilità di crearli. Come fare per sfruttarla al meglio?

Ora non ci sono più scuse, i sondaggi WhatsApp possono essere utilizzati su qualsiasi dispositivo. A darne notizia, il noto WABetaInfo, che ha scovato la presenza della nuova feature nell’ultima versione di WhatsApp Desktop. Andiamo a scoprire insieme come creare sondaggi e come rispondere.

WhatsApp: come creare sondaggi su Desktop

Creare sondaggi su desktop è un gioco da ragazzi. La procedura, infatti, è del tutto simile a quella già vista per le versioni mobili. Qui di seguito, andiamo a riportarla nel dettaglio:

Aprire WhatsApp Desktop; Accedere alla chat dove si vuole inviare il sondaggio; Fare tap sul simbolo della graffetta; Selezionare la voce “Sondaggio”; Inserire la domanda nell’apposito box; Inserire fino ad un massimo di 12 risposte negli appositi box; Ultimato il tutto, fare click sul simbolo dell’aeroplano di carta per inviare il sondaggio nella chat.

Tutti i partecipanti della chat, compreso colui che ha fatto il sondaggio, possono rispondere, anche più volte. Le risposte possono essere viste da tutti selezionando la voce “Visualizza risultati” presente in fondo al tab del sondaggio. Se si cambia idea su una risposta si può sempre rimuoverla e, eventualmente, cambiarla. Il tutto è sempre protetto dalla crittografia end-to-end.

Al momento, la novità risulta essere in fase di rilascio per tutti. Se ancora non la visualizzate sulla vostra versione desktop, non disperate, nelle prossime ore sarà disponibile anche per voi! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com