In queste ore è stato messo in vendita online un enorme database contenente la bellezza di 487 milioni di numero di telefono di utenti che utilizzano WhatsApp! I numeri sono di persone appartenenti a ben 84 paesi differenti. Gli italiani, però, sono tra i più colpiti. Sono ben 35,7 milioni, i numeri rubati nel nostro paese. Quali saranno le conseguenze?

Come mai una grossa quantità di numeri telefonici di utenti WhatsApp è stata messa online? Il servizio di messaggistica è stato violato? La risposta è no! Pare che i malintenzionati che hanno messo su il sito abbiamo utilizzato una tecnica chiamata “scraping”. In pratica, hanno estratto dati da una serie di siti web per poi mettere insieme il database con tutti i numeri telefonici ottenuti!

WhatsApp: attenzione alle truffe e alle chiamate spam

Il database con tutti i numeri risulta essere attualmente in vendita su un forum online. Chi lo acquista potrà usarlo a scopo di marketing, ma non solo, anche per attuare tentativi di truffa. Non ci è dato sapere di chi sono i numeri in vendita, di conseguenza, tutti devono fare un po’ più di attenzione da ora in poi. Numeri non salvati in rubrica vi scrivono un messaggio o provano a chiamarvi? Pensateci due volte prima di fornire dati sensibili. Potrebbe, appunto, trattarsi di un tranello architettato a dovere.

Non è la prima volta che i numeri di telefono di milioni di utenti finiscono in vendita online. Di conseguenza, il numero di telefono di alcuni utenti presenti in questo database potrebbe essere presente anche in database precedentemente in vendita. Come già detto, i numeri potranno essere utilizzati per effettuare truffe mirate. Il consiglio, quindi, è di stare allerta. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.