Grossa novità in arrivo in casa WhatsApp. Il noto servizio di messaggistica ha appena dato il via ai testo per quello che può essere definito l’e-commerce in-app. Di che si tratta? Molto presto, tutti avranno la possibilità di fare acquisti direttamente all’interno delle chat di WhatsApp!

Non è la prima volta che si parla di una novità del genere. WhatsApp, infatti, aveva avviato i test della funzione esclusivamente in India qualche mese fa. Ora, i paesi in cui è disponibile sono in aumento. Al momento non è presente ancora l’Italia, ma è solo questione di tempo prima che arrivi anche nel nostro paese. Pronti al cambiamento?

WhatsApp: fare acquisti senza spostarsi dall’app

Ebbene sì, WhatsApp diventerà un misto tra servizio di messaggistica ed e-commerce. Tramite una sezione dedicata sarà possibile ricercare le aziende che offrono prodotti in vendita e sfogliare i loro prodotti direttamente all’interno della chat. Scelto cosa acquistare, si potrà pagare senza dover lasciare l’app! Tutto, ovviamente, sarà protetto dalla crittografia end-to-end. In ogni fase dell’acquisto, inoltre, sarà possibile parlare con un addetto dell’azienda per eventuale supporto.

La novità cambierà sostanzialmente il modo di utilizzare WhatsApp. Potrebbe essere l’inizio di una nuova era per il servizio di messaggistica. Come già detto, la funzione è attualmente disponibile, in fase di test, solo in alcuni paesi: Regno Unito, Indonesia, Messico, Colombia e Brasile. Se tutto andrà per il verso giusto dovremmo vederla arrivare nel nostro paese nei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.