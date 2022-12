WhatsApp fa sempre il meglio per rendere il suo servizio di messaggistica accessibile alla maggior parte degli utenti. Tuttavia ogni anno, per forza di cose, deve tagliare fuori qualcuno. Ci sono alcuni dispositivi, infatti, che per gli anni che hanno sulle spalle non sono più in grado di supportare le nuove versioni dell’app di messaggistica. Per questioni di sicurezza, quindi, l’unica soluzione è rimuovere il supporto.

Anche quest’anno, WhatsApp ha comunicato quali saranno gli smartphone che perderanno il supporto per l’app a patire da gennaio 2023. Parliamo dei dispositivi che hanno una release precedente ad Android 4.1 Lollipop e iOS 12. Quali sono, però, i modelli nello specifico? Nelle scorse ore, il sito gizchina ha redatto la lista completa, scopriamola!

WhatsApp: gli smartphone che perderanno il supporto a partire da gennaio 2023

Sono ben 49 i modelli di smartphone che perderanno il supporto per WhatsApp a partire dall’1 gennaio 2023. Qui di seguito, la lista completa: