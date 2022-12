Hai un sacco di chat su WhatsApp e vuoi dargli un tocco di originalità? Allora ti interesserà sapere che esiste la possibilità di cambiare lo sfondo alle singole chat per renderle tutte uniche! Curioso di sapere come si fa? In questo articolo andiamo a spiegarlo nel dettaglio.

Non tutte le chat WhatsApp sono le stesse ai nostri occhi, alcune sono con persone con cui abbiamo un rapporto speciale, altre con persone con cui lavoriamo e così via. Cambiare lo sfondo ad ognuna può essere un ottimo modo per dare una marcia in più ad ogni conversazione e per distinguerle meglio!

WhatsApp: come cambiare lo sfondo alle conversazioni

Ricordiamo che la modifica dello sfondo della chat vale solo per te, l’altra persona non vedrà che lo hai cambiato. Detto ciò, per modificare lo sfondo alla singola conversazione, non devi recarti all’interno delle impostazioni dell’app. In tal modo, infatti, è possibile cambiare lo sfondo, ma solo a tutte le conversazioni contemporaneamente! Se vuoi personalizzare solo lo sfondo di una singola chat devi entrare all’interno di essa e:

Fare tap sul nome della persona presente nella parte alta del display (tre punti in alto a destra su Android);

Selezionare la voce “Sfondo”;

Fare tap su “Scegli un nuovo sfondo”;

Selezionare uno degli sfondi pre-impostati o cliccare su “foto” per sceglierlo dalla propria galleria personale.

Fare tap su “Imposta” per applicare lo sfondo.

Ogni qual volta ti annoierai di uno sfondo e vorrai cambiarlo, ti basterà seguire nuovamente la procedura ed il gioco sarà fatto, semplice come bere un bicchiere d’acqua!