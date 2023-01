Se utilizzate spesso WhatsApp, sicuramente avrete notato che quando inviate una foto a qualcuno, questa non viene caricata alla massima qualità, ma viene compressa per occupare meno spazio. Seppur tale funzione può essere molto utile in diversi casi, alcune volte potrebbe creare dei problemi, sopratutto se c’è bisogno che la foto da inviare sia di ottima qualità. Come fare, quindi, per raggirare la problematica? É in arrivo una soluzione!

Poche ore fa, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per dispositivi Android. All’interno di questa, sono state scoperte tracce di una nuova funzione. Chiamata “Foto in HD” da WABetaInfo, permetterà agli utenti di inviare le foto alla qualità originale! Ecco come funzionerà.

WhatsApp: foto alla massima qualità all’interno delle chat

Ad oggi, esiste un’impostazione nell’app di WhatsApp che permette di decidere la qualità delle foto che si inviano. Le opzioni al momento sono tre: qualità di caricamento media, qualità di caricamento “risparmio dati” e qualità di caricamento migliore. L’ultima opzione, diversamente da quello che molti pensano, non permette di caricare le foto a qualità originale, ma solo di caricarle meno compresse. Se si vuole inviare una foto, quindi, alla massima qualità, bisogna necessariamente inviarla con un altra app o servizio. La nuova funzione “Foto in HD“, porterà questa possibilità direttamente all’interno di WhatsApp. Questa, sarà molto semplice da usare. Quando si dovrà inviare una foto all’interno delle conversazioni, prima di premere sul simbolo dell’aeroplano, sarà presente (in alto) una nuova icona dell’ingranaggio. Cliccando su di essa, sarà possibile scegliere la qualità alla quale si intende inviare la foto. In questo modo, si potrà decidere autonomamente quali foto inviare alla massima qualità e quali no.

La funzione è attualmente in fase di lavorazione. Nessuno, al momento, può quindi provarla, neanche i beta tester. Non abbiamo informazioni in merito a quando verrà rilasciata al pubblico. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.