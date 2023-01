WhatsApp continua a migliorare i suoi strumenti per il disegno e per il testo all’interno dell’app per iOS e Android. Nelle ultime ore, la casa ha lanciato una nuova beta per dispositivi Android dove è stata scovata una nuova ed interessante versione dell’editor di testo in-app. Di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

Esprimersi e scrivere all’interno di WhatsApp sta diventando sempre più divertente grazie alle opzioni che la casa sta portando in campo in questi mesi. Poche ore fa, WABetaInfo ha rivelato informazioni dettagliate in merito ad una nuova aggiunta di questo tipo, l’editor di testo rinnovato! Ecco cosa introduce.

WhatsApp: nuove opportunità grazie all’editor di testo rinnovato

Abbiamo detto che WhatsApp è al lavoro su un nuovo editor di testo, tuttavia ancora non abbiamo detto in che consistono le novità. Ebbene sì, le novità rispetto all’attuale editor di testo sono principalmente 3:

Possibilità di passare da un font all’altro in maniera più semplice ed intuitiva;

Capacità di cambiare l’allineamento del testo (destra, centro, sinistra);

Possibilità di cambiare lo sfondo del testo per una migliore distinzione dei caratteri.

Potrebbero sembrare, a prima vista, delle migliorie di poco conto. Siamo sicuri che per molti si riveleranno utili durante l’utilizzo di tutti i giorni.

Come già accennato ad inizio articolo, la funzione è attualmente in fase di lavorazione. Questo, significa che ancora nessuno ha la possibilità di provare con mano la novità, neanche i beta tester. Per il debutto al pubblico della feature, quindi, bisognerà attendere ancora un po’. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.