WhatsApp sta lavorando ad una nuova interessante funzione volta a mantenere il servizio di messaggistica al sicuro da contenuti inappropriati. A breve, gli utenti avranno la possibilità di segnalare gli aggiornamenti di stato che violano i Termini di Servizio. Andiamo a scoprire tutto in merito alla novità.

Stai guardando gli aggiornamenti di stato dei tuoi contatti e ti sei reso conto che c’è qualcosa che non va con qualche contenuto? Bene, se ritieni che tale contenuto non dovrebbe stare sulla piattaforma, presto, avrai la possibilità di segnalarlo a WhatsApp stesso semplicemente premendo un tasto!

WhatsApp: come segnalare gli aggiornamenti di stato inappropriati

La funzione è stata scovata all’interno dell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android e sarà molto simile a quella già presente per segnalare i messaggi nelle chat. Come funzionerà nello specifico? Semplice, tutto ciò che bisognerà fare è accedere alla sezione dedicata agli aggiornamenti di stato e visualizzare quello che si ritiene inappropriato. Fatto ciò, senza abbandonare la pagina, basterà aprire le opzioni e selezionare la voce “segnala“. In poco tempo l’aggiornamento di stato verrà inviato a WhatsApp stesso che lo controllerà e verificherà l’eventuale inadeguatezza del contenuto. La segnalazione non verrà riportata all’autore dell’aggiornamento di stato.

Si possono già segnalare gli aggiornamenti di stato? La risposta è Ni. Dopo una lunga fase di sviluppo, la funzione è finalmente arrivata per alcuni fortunati beta tester che hanno scaricato l’ultima versione beta dell’app WhatsApp per Android. Ciò significa che sulla versione aperta al pubblico ancora non c’è traccia della novità. Considerando l’attuale stato di rilascio, però, non dovrebbe volerci molto al debutto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com