La versione dell’app WhatsApp per dispostivi iOS si arricchisce di novità esclusive. Dopo aver introdotto lo strumento per creare sticker in automatico, ecco che arriva anche la funzione per copiare il testo da tutte le immagini presenti all’interno dell’app. Come funziona il tutto? Scopriamolo insieme in questo articolo.

La novità è stata scovata all’interno dell’ultima beta dell’app WhatsApp per dispositivi Android e risulta essere al momento disponibile solo per alcuni fortunati beta tester. La funzione sfrutta le potenzialità di iOS 16 per dare agli utenti un’esperienza più completa.

WhatsApp: come copiare il testo dalle immagini

Come si fa a copiare il testo dalle immagini WhatsApp? Facile come bere un bicchiere d’acqua. Tutto ciò che bisogna fare, dopo essere entrati nella chat di interesse, è aprire l’immagine da cui si intende copiare il testo e fare tap sul nuovo simbolo presenta all’angolo di essa. Questo, vi permetterà di copiare il testo a vostro piacimento! La funzione, come già detto, è disponibile per tutte le foto inviate e ricevute sull’app, tranne per quelle inviate con “visualizza una volta”.

Ricordiamo che, sfruttando le potenzialità di iOS 16, la funzione appena descritta risulta essere disponibile solamente sui dispositivi che hanno installato iOS 16 e successivi. Se non lo avete ancora fatto, quindi, aggiornate il vostro iPhone per prepararlo a ricevere la novità. Come già detto, inoltre, la funzione è attualmente disponibile solo per alcuni beta tester, tuttavia, tra non molto arriverà per tutti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com