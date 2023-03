Da quando WhatsApp ha deciso di introdurre le Community, gestire i gruppi è diventato difficile. Sempre più spesso, gli amministratori si trovano davanti ad ospiti indesiderati che altro non fanno che disturbare gli altri partecipanti. A breve, una nuova funzione permetterà di gestire tutti gli accessi ai gruppi in maniera semplice ed intuitivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Poche ore fa, WhatsApp ha deciso di annunciare l’arrivo di due interessanti novità sulla sua app. Una, accennata poco fa, riguarda l’accesso ai gruppi presenti nelle Community o tramite link di invito. Un’altra, invece, riguarda i gruppi in comune con i nostri contatti. Ecco di che si tratta.

WhatsApp: le novità in arrivo nei gruppi nei prossimi giorni

Più potere agli amministratori dei gruppo WhatsApp! A breve, questi potranno gestire l’accesso dei partecipanti che cercano di entrare in un gruppo tramite le Community o link di invito. Per diventare partecipante effettivo, l’amministratore dovrà autorizzare l’accesso. In questo modo, i partecipanti indesiderati potranno essere bloccati prima che disturbino tutti i partecipanti. Ma non è tutto, un’altra interessante novità sta arrivando. Presto sarà possibile vedere quali gruppi si hanno in comune con gli altri contatti WhatsApp. Tutto ciò che bisognerà fare per vederlo è cercare il nome del contatto di interesse nella barra di ricerca e il servizio di messaggistica evidenzierà tutti gli eventuali gruppi in comune!

Come abbiamo già detto, le novità sono state annunciate ufficialmente da WhatsApp nelle scorse ore. Al momento, però, non risultano essere ancora disponibili al pubblico. Entrambe saranno implementate in tutte le versioni nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti aggiornamenti a riguardo.

ph. credit: blog.whatsapp.com