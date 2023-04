WhatsApp continua a darsi da fare per migliorare il suo servizio di messaggistica. Nelle ultime beta per dispositivi iOS e Android, sono stati scovati dettagli in merito ad una funzione, attualmente in lavorazione, riguardante un tipo particolare di video messaggi. Di che si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo!

Ebbene sì, WhatsApp è al lavoro su una funzione chiamata “messaggi video”. Sappiamo già cosa vi state chiedendo, cosa cambia dai classici video che già si possono inviare all’interno della piattaforma? Beh, i video messaggi saranno decisamente più autentici e personali. Ecco il perché.

WhatsApp: come funzioneranno i video messaggi

A darci le prime informazioni in merito ai video messaggi è stato il noto WABetaInfo. Stando a quanto scoperto, questi saranno dei piccoli video, della durata massima di 60 secondi, che potranno essere inviati all’interno di qualsiasi chat presente sulla piattaforma. La differenza con i video che si possono già inviare? Oltre al limite di tempo già citato, i video messaggi potranno essere inviati solamente in tempo reale. Rappresenteranno, quindi, qualcosa di più intimo e autentico. Come tutti i messaggi, ovviamente, anche questi saranno protetti da crittografia end-to-end. Ovviamente, appena disponibili, un’apposita voce permetterà di distinguerli i video “normali”.

Come già accennato, la funzione è stata scovata nelle ultime beta per dispositivi Android e iOS. Al momento risulta essere ancora in fase di sviluppo. Se le cose andranno per il verso giusto, la novità dovrebbe arrivare in campo, per tutti, a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.